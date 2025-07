Stars Quinta Brunson: Cast von ‚Abbott Elementary‘ möchte sich auch anderen Projekten widmen

Quinta Brunson at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 18:00 Uhr

Quinta Brunson freut sich auf ihre Zukunft abseits von ‚Abbott Elementary‘.

Die 35-jährige Schauspielerin spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch die Schöpferin der erfolgreichen Comedyserie, die gerade in die fünfte Staffel verlängert wurde. Dennoch gab sie zu, dass einige ihrer Co-Stars – darunter Sheryl Lee Ralph, Tyler James Williams, Lisa Ann Walter, Janelle James, William Stanford Davis und Chris Perfetti – gerne auch an anderen Projekten arbeiten würden. Sie selbst freut sich darauf, einmal eine andere Figur als eine Lehrerin zu verkörpern.

Sie sagte gegenüber ‚Bustle‘: „Wir sind so glücklich und gesegnet, für fünf Staffeln bei einer Network-Serie dabei zu sein, und dass die Leute immer noch Fans sind.“ Aber: „Einige meiner Schauspielkolleg*innen würden liebend gern andere Projekte verfolgen – und unsere Serie ist sehr zeitintensiv. Wir drehen etwa sieben Monate im Jahr, und das hindert viele daran, andere Dinge zu machen.“ Auch Quinta bekomme viele Drehbücher und warte gerade auf den Moment, in dem sie ein Skript so richtig umhaut. Sie fügte außerdem hinzu: „‚Abbott‘ war so erfolgreich, und ich möchte diesen Erfolg nutzen, um auch Projekte anderer Leute auf die Beine zu stellen. Ich bin immer interessiert daran, gegen meinen Typ zu spielen. Ich denke, das ist der Traum jeder Schauspielerin. Momentan bin ich ‚Janine‘ und ‚Lehrerin‘ – ich freue mich darauf, ein Stück davon hinter mir zu lassen.“

Quinta freut sich immer darauf, zur Arbeit zu gehen, ist sich aber bewusst, dass sie als Hauptdarstellerin und Produzentin eine Vorbildfunktion hat: „Am Anfang hat man mir gesagt, dass die Person auf Platz eins der Call-Sheet-Liste den Ton am Set vorgibt – und als Produzentin mache ich das auch. Jetzt, nach vier Jahren, verstehe ich, wie wichtig es war, dass ich am Anfang genau diesen Ton gesetzt habe. Manchmal reicht es, wenn ich morgens als Erste da bin – und wie ich mich dann verhalte, beeinflusst, wie der Rest des Tages am Set läuft.“