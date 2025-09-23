Stars Rachel Bilson zensierte sich selbst nach Jobverlust

Rachel Bilson - The O.C. x 21Seeds Campaign launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin verlor ihren Job wegen eines Kommentars und achtet seitdem mehr auf ihre Sprache.

Rachel Bilson begann, sich selbst zu zensieren, nachdem sie wegen eines anzüglichen Kommentars einen Job verloren hatte.

Die ‚Hart of Dixie‘-Darstellerin wurde von einem nicht namentlich genannten Unternehmen fallengelassen, nachdem sie im März 2023 im Podcast ‚Woman on Top‘ gescherzt hatte, dass sie es im Schlafzimmer möge, „hart angefasst“ zu werden. Sie gab zu, dass sie aufgrund der Folgen des Interviews ständig hinterfragte, worüber sie sprach. Im Podcast ‚Why Won’t You Date Me‘ erklärte sie: „Ich habe definitiv gemerkt, dass ich danach mehr gefiltert habe. So nach dem Motto: ‚Oh mein Gott, wenn ich das sage, verliere ich dann diesen Job? Werde ich verurteilt? Bloßgestellt?'“

Rachel, die mit ihrem Ex-Mann Hayden Christensen eine 10-jährige Tochter namens Briar Rose hat, räumte ein, dass sie zwar gegen ihre Entlassung kämpfen wollte, aber auch die Sichtweise des Unternehmens nachvollziehen konnte. Sie sagte: „Wollte ich dagegen vorgehen? Absolut. Aber ich kann beide Seiten verstehen. Wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt und es als einzelnen Kommentar liest, kann es natürlich falsch rüberkommen.“

Rachel hatte den Kommentar geäußert, als es um ihre liebsten Sexstellungen ging. Damals witzelte sie: „Ich habe gelernt: Wenn du beim Sex einen Orgasmus haben willst, musst du oben sein. Missionarsstellung ist meine Lieblingsstellung. Ich will dabei hart angefasst werden.“ Die heute 44-Jährige gab später jedoch zu, dass sie „fassungslos“ über den Jobverlust gewesen sei und weinen musste, als sie davon erfuhr. In ihrem eigenen Podcast ‚Broad Ideas‘ sagte sie damals: „Das ist das erste Mal in meinem Berufsleben, dass mir so etwas passiert ist. Ich habe diese Woche einen Job verloren wegen Dingen, die ich gesagt habe und die dann von der Presse verdreht wurden. Mir wurde ein Job weggenommen, nur weil ich offen und ehrlich – und auf humorvolle Weise – über Sex gesprochen habe.“