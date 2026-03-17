Musik Radiohead-Gitarrist Ed O’Brien verrät zukünftige Tourpläne der Band

Ed O Brien Radiohead - Manchester Old Trafford - 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 18:00 Uhr

Laut dem Gitarristen planen Radiohead ab 2027 eine schrittweise Rückkehr auf die Bühne – mit einem Tourplan, der darauf ausgelegt ist, die Energie der Band zu schonen.

Ed O’Brien von Radiohead hat bestätigt, dass die Band an einer Rückkehr auf die Bühne arbeitet – mit einem neuen, bewusst entschleunigten Tourmodell, um Erschöpfung zu vermeiden.

Nach einer siebenjährigen Pause kehrte die Band 2025 mit einer begrenzten Konzertreihe in Europa zurück, unter anderem in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘ erklärte der Gitarrist, dass sich die Band auf einen langfristigen Plan geeinigt habe: Statt großer Welttourneen sollen künftig gezielte Konzertphasen stattfinden.

„Das wird definitiv passieren. Wir werden jedes Jahr einen anderen Kontinent bespielen und jeweils 20 Shows geben – nicht mehr und nicht weniger“, verriet O’Brien. Zugleich bestätigte er, dass Radiohead 2026 pausieren werden, aber im darauffolgenden Jahr zurückkehren wollen. „Dieses Jahr machen wir nichts, aber nächstes Jahr schon“, ergänzte der Künstler.

Der neue Ansatz soll die Energie der Band erhalten und jede Show besonders machen. „Wir wollen jeden Abend alles geben. Es soll sich nie so anfühlen, als würden wir nur unser Programm abspulen oder auf dem letzten Loch pfeifen. Wir müssen dazu in der Lage sein – und wir sind schließlich auch nicht mehr die Jüngsten“, räumte O’Brien ein.

Der Musiker sprach offen darüber, dass er sich nach der Tour 2018 emotional und kreativ erschöpft fühlte. „Ich war durch mit Radiohead“, gestand er. „Es war an einem Punkt, an dem ich es nicht mehr genossen habe. Ich hatte keine Verbindung mehr dazu und wollte mein eigenes Ding machen … Ich glaube, wir hatten uns erschöpft. Uns fehlte die Inspiration.“ Trotzdem entschied er sich, die Tour zu Ende zu bringen: „Die anderen wollten touren. Ich eigentlich nicht, und sie wussten das. Aber ich habe es durchgezogen – und bin froh darüber.“