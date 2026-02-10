Musik Radiohead-Gitarrist verlangt Entfernung der ‚Phantom Thread‘-Musik aus Melania-Trump-Doku

Jonny Greenwood - Radiohead gig Italy 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 18:00 Uhr

Paul Thomas Anderson und Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood verlangen, dass eine Dokumentation über Melania Trump nachträglich editiert wird.

Die Musiker haben offiziell gefordert, dass Musik aus ihrem gefeierten Film ‚Phantom Thread‘ aus einer neuen Doku über die Ehefrau von Donald Trump entfernt wird, nachdem sie erfahren hatten, dass Teile des Scores ohne Rücksprache verwendet wurden.

In einer Stellungnahme, die ‚Variety‘ vorliegt, äußerten Regisseur und Komponist deutliche Verärgerung darüber, dass ein Ausschnitt aus Greenwoods Oscar-nominiertem Soundtrack für Brett Ratners Film über die ehemalige First Lady ohne seine Beteiligung lizenziert wurde. Die beiden erklärten gegenüber ‚Variety‘: „Uns wurde bekannt, dass ein Musikstück aus ‚Phantom Thread‘ in der Melania-Dokumentation verwendet wurde. Auch wenn Jonny Greenwood nicht die Urheberrechte am Score besitzt, hat Universal es versäumt, Jonny zu dieser Drittverwendung zu konsultieren, was einen Verstoß gegen seinen Komponistenvertrag darstellt. Daher haben Jonny und Paul Thomas Anderson darum gebeten, dass das Stück aus der Dokumentation entfernt wird.“

Die Dokumentation, die online bereits politische und kulturelle Debatten ausgelöst hat, steht nun im Mittelpunkt eines unerwarteten Rechtekonflikts. Obwohl Universal die Urheberrechte am Soundtrack hält, verpflichtet Greenwoods Vertrag das Studio Berichten zufolge, ihn bei jeder Nutzung durch Dritte zu konsultieren – eine Klausel, die die künstlerische Integrität seiner Arbeit schützen soll. Weder Anderson noch Greenwood äußerten sich weiter zu dem Fall, und Universal hat bislang keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Der Film wurde am 30. Januar veröffentlicht und spielte bislang 9,5 Millionen Dollar bei einem Produktionsbudget von 40 Millionen Dollar ein.