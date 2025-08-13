Musik Rag’n’Bone Man: Kurzfristige Konzertabsage wegen mysteriöser Krankheit

Bang Showbiz | 13.08.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker musste einen geplanten Auftritt in Litauen nur wenige Stunden vor dem Start plötzlich canceln.

Rag’n’Bone Man ist in medizinischer Behandlung, nachdem er gezwungen war, ein Konzert nur wenige Stunden vor Beginn abzusagen.

Der 40-jährige Sänger, der mit bürgerlichem Namen Rory Graham heißt, ist „erkrankt“ und musste daher seinen geplanten Auftritt in Kaunas, Litauen am Dienstag (12. August) absagen. Das Team um den Star entschuldigte sich öffentlich bei den Fans für die kurzfristige Enttäuschung. Auf Rag’n’Bone Mans Instagram-Account wurde folgende Erklärung veröffentlicht: „Konzert heute abgesagt. Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass das heutige Konzert in Kaunas abgesagt wurde, da Rag’n’Bone Man leider erkrankt ist. Er lässt sich derzeit medizinisch behandeln und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Wir wissen, dass sich viele von euch auf die Show gefreut haben und vielleicht sogar dafür gereist sind oder besondere Pläne gemacht hatten. Wir danken euch aufrichtig für euer Verständnis in dieser Zeit. Rory wird sehr enttäuscht sein, dass er die Show absagen muss, und wird hart daran arbeiten, bald einen neuen Termin in Litauen anzusetzen.“ Fans werden gebeten, sich für Rückerstattungen direkt an ihre Ticketanbieter zu wenden.

Der ‚Human‘-Sänger soll später in dieser Woche beim Bittersweet Festival im polnischen Posen auftreten. Ob dieser Termin ebenfalls gefährdet ist, bleibt abzuwarten. Rag’n’Bone Man dürfte die Absage schwerfallen, da er bereits in der Vergangenheit seine Leidenschaft für Live-Auftritte betont hatte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Clash‘ sagte er letztes Jahr: „Ich liebe es einfach, viel zu machen! Ich nehme so viel an wie möglich, um das alles möglich zu machen. Es ist anstrengend… aber ich liebe es, live zu spielen. Wenn man dafür früh aufstehen und die anstrengenden Teile durchstehen muss, dann ist das eben so. Ich habe es schon immer geliebt und liebe es immer noch. Ehrlich gesagt fühle ich mich kein bisschen anders als vor zehn Jahren.“

Im vergangenen Sommer war Rag’n’Bone Man mit der Veröffentlichung seines Albums ‚What Do You Believe In?‘ stark eingespannt, betonte aber, dass er sich im hektischen Tourleben dennoch wohlfühle: „Als ich meinen Kalender das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Das ist ganz schön viel. Aber ich blühe richtig auf, wenn ich von Land zu Land springe und täglich auftrete. Klar, mit 40 ist es eine Herausforderung, mit nur vier Stunden Schlaf auszukommen – aber ich liebe es. Ich hätte einmal fast meine Stimme verloren… aber es ging noch gerade so!“