Überraschender "Familienzuwachs" Ralf Moeller bestätigt: „Gladiator“-Star hat einen 18-jährigen Sohn

Ralf Moeller hat nun enthüllt, dreifacher Vater zu sein. (stk/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 13:39 Uhr

Ralf Moeller weiß zu überraschen. Wie der Schauspieler nun enthüllt hat, ist er bereits seit 18 Jahren stolzer Vater eines Sohnes. Warum machte er die Existenz von Leon nun öffentlich?

Die Fans des deutschen Schauspielers Ralf Moeller (65) staunten nicht schlecht, als der "Gladiator"-Star auf seinem offiziellen Instagram-Account ein neues Bild teilte. Darauf zu sehen: Ein junger, oberkörperfreier und durchtrainierter Mann, der gerade eine Langhantel stemmt, und daneben ein stolz dreinblickender Moeller. Was das Foto schon vermuten ließ, schien der Star im Kommentar zum Foto dann zu bestätigen: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, Leon", steht da zu lesen. Daneben ein Herz-Emoji und der in Großbuchstaben gehaltene Begriff "DAD", also Papa.

Gegenüber RTL und "Bild" räumte Moeller inzwischen jeden Restzweifel aus der Welt und bestätigte demnach auf Anfrage: "Ja, Leon ist mein Sohn." Laut der übereinstimmenden Berichte sei es der Wunsch von Leon gewesen, mitsamt der Volljährigkeit am vergangenen Mittwoch (4. Dezember) nun auch in die Öffentlichkeit zu treten.

Auf zwei Töchter folgte ein Sohn

Bislang war davon ausgegangen worden, dass Moeller zweifacher Vater ist. Mit seiner ehemaligen Partnerin Anette, von der er sich 2013 nach 23 Ehejahren trennte, hat er die beiden Töchter Laura (34) und Jacqueline (27). Im Gegensatz zu Leon waren die beiden schon seit ihrer frühen Kindheit bei Veranstaltungen an der Seite ihres berühmten Vaters zu sehen. Etwa im Jahr 2000, also Moeller durch seine Rolle in Ridley Scotts "Gladiator" zunehmend in Hollywood Fuß fasste.

Im Jahr 2013 hatte Moeller der "Bild" das Liebes-Aus mit seiner Ehefrau verraten: "Es war ein schleichender Prozess. Ich bin die Hälfte des Jahres beruflich unterwegs, war viel zu selten zu Hause. Irgendwann mussten wir dann feststellen, dass wir uns auseinandergelebt haben." Im selben Jahr hatte er diesbezüglich gegenüber "Bunte" enthüllt, dass sich die beiden zwar getrennt, nicht aber geschieden hätten. "Warum sollten wir das tun? Mein Freund Til Schweiger lebt auch seit Jahren getrennt und ist nicht geschieden."