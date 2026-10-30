Musik Rap-Star Latto: ‚Ich habe etwas zu beweisen‘

Latto - MTV VMAs 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 11:00 Uhr

Rapperin Latto hat verraten, dass sie Kritik von außen als Antrieb nutzt.

Latto lässt sich von ihren Kritikern nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil: Die Rapperin zieht aus negativer Kritik sogar zusätzliche Motivation.

Die 27-Jährige verriet, dass es sie besonders antreibe, anderen das Gegenteil zu beweisen. In der Sendung ‚Hot Ones‘ wurde Latto gefragt, ob Trotz eine wichtige Quelle ihrer Kreativität sei. „Ich glaube, das macht bei mir einen großen Teil aus“, antwortete sie. Es sei für sie unverständlich, warum manche Menschen glaubten, sie mit ihren Aussagen ausbremsen zu können. Ihre Reaktion darauf sei vielmehr: „Das spornt mich erst richtig an. Jetzt habe ich etwas zu beweisen.“

Die Chartstürmerin gab außerdem zu, dass sie durchaus Freude daran habe, sich von ihren Kritikern herausgefordert zu fühlen. „Ich liebe es, wenn Menschen mich schlechtmachen, weil mir das erst recht einen Grund gibt, es ihnen zu zeigen. Dann denke ich mir: ‚Jetzt muss ich euch erst recht vom Gegenteil überzeugen'“, schilderte sie. Derzeit ist Latto als Support-Act mit Cardi B auf Tour durch Nordamerika unterwegs.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Musikerin betont, wie wichtig Authentizität für ihre Musik sei. Sie wolle eine echte Verbindung zu ihrem Publikum aufbauen und ihren Fans das Gefühl geben, dass die Botschaften ihrer Songs aufrichtig seien. Im Gespräch mit ‚Okayplayer‘ erklärte sie: „Ich habe mich zunehmend mit meiner verletzlichen Seite auseinandergesetzt und das war unglaublich befreiend. Ich weiß, dass die Menschen das gut aufnehmen werden.“ Schließlich könnten sich Menschen mit echten Geschichten identifizieren – selbst wenn sie die konkreten Erlebnisse nicht selbst gemacht hätten.

Auch ihre persönliche Entwicklung spiegele sich inzwischen in ihrer Musik wider. „Ich gehe heute viel bewusster an die Dinge heran“, erklärte Latto. Sie habe das Gefühl, sich als Frau und unabhängig von ihrer Karriere persönlich weiterzuentwickeln. „Das hat auch auf meine Karriere abgefärbt. Vielleicht liegt es einfach am Alter?“, spekulierte die ‚Big Energy‘-Interpretin.