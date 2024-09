Plötzlicher Tod Rapper Rich Homie Quan ist mit 34 Jahren gestorben

SpotOn News | 05.09.2024, 23:02 Uhr

Die Rap-Welt steht unter Schock: Rich Homie Quan ist tot. Der Rapper aus Atlanta starb mit nur 34 Jahren. Das teilte seine Familie mit. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt.

Der US-Rapper Rich Homie Quan, mit bürgerlichem Namen Dequantes Devontay Lamar, ist tot. Wie das Portal "TMZ" berichtet, starb er am Donnerstag (5. September) im Alter von nur 34 Jahren in seinem Haus in Atlanta. Das habe seine Familie der Seite bestätigt.

Todesursache noch unklar

Die Todesursache sei demnach noch unklar und die Familie des Rappers suche verzweifelt nach Antworten. Die Familie sei "erschüttert" und "untröstlich", heißt es. Rich Homie Quan soll Vater von vier Söhnen gewesen sein.

Der 1989 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geborene Rapper begann seine Karriere 2011 und feierte mit seiner Single "Type of Way" 2013 den Mainstream-Durchbruch. Die "New York Times" beschrieb Rich Homie Quan damals als "Teil der aufstrebenden Generation von Rappern in Atlanta, die ihre Zeilen mit Melodie und Herz vortragen".

Anschließend wurde er neben Young Thug (33) Teil des Hip-Hop-Kollektivs "Rich Gang" von Cash Money Records, die etwa 2014 den Song "Lifestyle" veröffentlichten, der in den USA Platinstatus erreichte. Für seinen Song "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" wurde er 2015 für zwei BET Hip Hop Awards nominiert und 2016 für einen iHeartRadio Music Award.

Rapper und Fans verabschieden sich von Rich Homie Quan

In den sozialen Medien erinnern zahlreiche Rapper und Fans an Rich Homie Quan. Jacquees (30), mit dem der Rapper mehrmals kollaboriert hatte, teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb: "QUAN! MEIN BRUDER!!!", hinzu fügte er ein gebrochenes Herz, ein weinendes Emoji, Gebetshände und einen Engel. Rapper 2 Chainz (46) schrieb bei Instagram: "Verdammt, kleiner Bruder, wir haben gerade noch darüber geredet, ein Video zu machen. Ein besonderes Gebet an dich und deine Familie und ich bete für alle und jeden, die gerade etwas durchmachen. Mein Beileid."

Der US-Fernsehsender Black Entertainment Television (BET) zollte dem Verstorbenen bei X Tribut: "Quan hat uns in den 2010ern mit so vielen Hits versorgt. Sobald man seine Stimme hörte, wusste man, dass man es mit etwas Besonderem zu tun hatte. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Power, Quan."