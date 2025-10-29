Stars Rebecca Mir: Das ist ihr neuer TV-Job

Rebecca Mir - June 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 14:00 Uhr

Nach ihrem 'taff'-Aus beginnt für die Moderatorin ein neues Kapitel bei RTL.

Rebecca Mir arbeitet demnächst für die Konkurrenz.

Die Moderatorin verkündete im August, dass sie nach 13 Jahren beim ProSieben-Boulevardmagazin ‚taff‘ aufhört. „Jetzt freue ich mich auf alle Herausforderungen und Challenges und alles, was da kommt“, erklärte sie damals in einem emotionalen Instagram-Statement. Nun ist bekannt, welchem Projekt sich Rebecca Mir künftig widmet: Sie wechselt zu RTL und präsentiert ab dem kommenden Jahr ‚Exclusiv – Das Starmagazin‘.

„Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden“, erklärte die GNTM-Zweitplatzierte von 2011. Laut RTL wird sie „neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch ‚Exclusiv‘ und ‚Exclusiv Weekend‘ führen“.

Rebecca Mir zeigte sich begeistert von ihrem neuen Job. „‚Exclusiv‘ ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt – geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen“, betonte sie.

Auch Frauke Ludowig äußerte sich zu ihrer neuen Kollegin. Sie freue sich „sehr“ über Mirs Verpflichtung. „Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für ‚Exclusiv‘ zu gewinnen“, verriet die 61-Jährige. „Rebecca bringt mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und ich freue mich auf ihre große Leidenschaft und Begeisterung für das Format.“ Erst vor wenigen Tagen hatte RTL bekannt gegeben, dass Bella Lesnik als ‚Exclusiv‘-Co-Moderatorin aufhört. Stattdessen soll sie bei der Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle helfen.