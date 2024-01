Überraschungsauftritt in Los Angeles Red-Carpet-Debüt ohne Heidi: Leni Klum zeigt sich mit Geschwistern

Leni Klum, Schwester Lou, Vater Seal, dessen Freundin Laura sowie Henry und Johan (v.l.) zusammen in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 06.01.2024, 12:49 Uhr

Großes Ereignis in Los Angeles: Zum ersten Mal hat sich Leni Klum öffentlich mit ihren drei Geschwistern Lou, Henry und Johan gezeigt. Papa Seal war dabei, Mama Heidi Klum fehlte.

Überraschender Auftritt in Los Angeles: Leni Klum (19) hat sich zum ersten Mal gemeinsam mit ihren drei Geschwistern auf dem roten Teppich gezeigt. Zusammen mit Vater Seal (60) besuchten Leni, ihre Schwester lou (14) und ihre beiden Brüder Henry (18) und Johan (17) die Filmpremiere von "The Book of Clarence".

Video News

Es ist das erste Mal, dass die Geschwister zusammen bei einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen sind. Bislang war Leni Klum das einzige von Heidi Klums (50) vier Kindern, das sich in der Öffentlichkeit zeigt. Und auch das Nachwuchsmodel präsentierte sich erstmals im Dezember 2020 erst im Alter von 16 Jahren im Rahmen eines Cover-Shootings für die deutsche "Vogue", damals mit ihrer berühmten Mutter. Seither ist die älteste Tochter von Heidi Klum ein gefragtes Nachwuchsmodel.

Leni und ihre Geschwister in stylischen Outfits

In Los Angeles warf sich Leni Klum in ein stylisches Ton-in-Ton-Outfit aus schwarzem Leder. Culotte, Jacke und Overknee-Stiefel mit leichtem Absatz harmonierten perfekt miteinander. Lou kam in einem schlichten, trägerlosen Minikleid, ebenfalls in Schwarz. Dazu kombinierte sie Clutch und Stilettos mit hohem Absatz.

Henry und Johan hielten es mit Cargohose, Tanktop und Hemd sowie Hoodie eher leger. Seal stach mit seinem weißen Anzug deutlich heraus. Seine Freundin Laura Strayer kam wie Lou und Leni ebenfalls in einem schwarzen Kleid mit Rollkragen und Tüllrock.

Wo war Heidi Klum?

Heidi Klum hat das Ereignis nur aus der Ferne beobachtet. Sie blieb der Veranstaltung fern, postete auf Instagram aber noch einmal ein gemeinsames Bild mit ihren vier Kindern, das die Familie von oben zeigt. Die Gesichter der Kids sind darauf wie gewohnt nicht zu sehen. Den Beitrag versah die Modelmama mit mehreren Herz-Emojis.

Lou, Henry und Johan sind die leiblichen und gemeinsamen drei Kinder von Heidi Klum und Seal, die von 2005 bis 2014 verheiratet waren. Leni Klum stammt aus Heidis Beziehung mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore (73). Seal adoptierte sie 2009. Seit 2019 ist Heidi Klum mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34) verheiratet.