Stars Reese Witherspoon für entscheidende Rolle bei der neuen ‚Natürlich Blond‘-Prequelserie gelobt

Reese Witherspoon at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 10:15 Uhr

Reese Witherspoon wird für ihre entscheidende Rolle bei der neuen 'Natürlich Blond'-Prequelserie gelobt.

Reese Witherspoon spielte eine zentrale Rolle dabei, die neue ‚Natürlich Blond‘-Prequelserie auf den Bildschirm zu bringen.

Die Oscar-Preisträgerin, die als Executive Producerin an der Prime-Video-Serie ‚Elle‘ beteiligt ist, wird dafür gelobt, maßgeblich an der Entwicklung des Projekts mitgewirkt zu haben. Wie nun bekannt wurde, arbeitete sie eng mit dem Kreativteam zusammen, bevor schließlich die Nachwuchsschauspielerin Lexi Minetree ausgewählt wurde, um die jugendliche Version der Figur zu verkörpern, die Witherspoon vor mehr als zwei Jahrzehnten berühmt gemacht hatte. Die Serie, die am 1. Juli bei Prime Video Premiere feierte, erzählt von Elle Woods‘ Highschool-Zeit, also den Jahren vor den Ereignissen des Films ‚Natürlich Blond‘ aus dem Jahr 2001.

Die Idee, die Figur in einer Vorgeschichte wieder aufleben zu lassen, stammt ursprünglich von Reese Witherspoon. Die Executive Producerinnen und Showrunnerinnen Caroline Dries und Laura Kittrell erklärten jedoch, dass sich Witherspoon bewusst aus dem täglichen Schreibprozess heraushielt. Stattdessen brachte sie persönliche Einblicke in die Figur und die Zeit ein, in der die Serie spielt. Das Revival erscheint zu einer Zeit, in der ‚Natürlich Blond‘ nach wie vor große Beliebtheit genießt. Reese Witherspoons Darstellung der ehrgeizigen Jurastudentin zählt bis heute zu den prägendsten Leistungen ihrer Karriere, neben Filmen wie ‚Walk the Line‘, ‚Wild‘ und ‚Election‘ sowie ihren gefeierten Fernsehrollen in ‚Big Little Lies‘ und ‚The Morning Show‘.

Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ beschrieb Caroline Dries Reese Witherspoons Beteiligung an der Entwicklung der Serie. Sie sagte: „Sie steckte bei der Handlung nicht bis ins kleinste Detail mit drin. Sie las die Übersicht der ersten Staffel und stellte dazu Fragen. Dann warf sie immer wieder kleine Goldstücke aus ihren eigenen Erfahrungen ein oder sagte: ‚Wie wäre es damit?‘ oder ‚Was haltet ihr hiervon?‘ Da konnten wir nur sagen: ‚Ja, unbedingt!'“ Dries erklärte außerdem, dass Witherspoon großen Wert darauf gelegt habe, das Aufwachsen in den 1990er-Jahren authentisch darzustellen: „Sie sprach mit uns über die Highschool-Erfahrungen dieser Zeit und wollte sicherstellen, dass wir diesen Aspekt richtig treffen.“