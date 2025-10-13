Stars Reese Witherspoons neuer Roman ist ein ‚Liebesbrief‘ an ihre Eltern

Reese Witherspoon - AVALON - New York - September - 2025 - The Morning Show S4 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 09:00 Uhr

Reese Witherspoons neuer Roman ist ein „Liebesbrief“ an ihre Eltern, da er von deren Karrieren als Sanitäter beim Militär inspiriert wurde.

Die Hollywoodschauspielerin hat sich nun auch dem Schreiben zugewandt und gemeinsam mit dem Autor Harlan Coben einen neuen Thriller mit dem Titel ‚Gone Before Goodbye‘ verfasst. Das Buch handelt von einer Armeechirurgin, die „in eine verrückte Welt aus privatem Reichtum und privater Chirurgie hineingezogen wird“. Während ihres ‚Shine Away‘-Summits in Los Angeles am Samstag sprach Witherspoon gemeinsam mit Coben über das Projekt und erklärte: „Ich denke immer an Jason Bourne oder James Bond. Und die Frauen in diesen Büchern oder Filmen nutzen immer ihre Sexualität, um voranzukommen. Und da dachte ich: Was wäre, wenn wir ein Buch in der Welt der Thriller machen könnten, in dem es bei dieser Frau nicht um ihre Sexualität oder darum geht, attraktiv zu sein, sondern um eine ganz besondere Fähigkeit, die sie besitzt?“ Deshalb ist Witherspoons Hauptfigur eine rekonstruktive Chirurgin, die lange im Militär tätig war und mit Ärzte ohne Grenzen arbeitete.

Witherspoon erklärte weiter, dass die Inspiration für ihr Werk von ihren Eltern stamme: „Die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich auf einem Militärstützpunkt in Deutschland gelebt, und jeder, der in unserem Haus ein- und ausging, war ein weiterer Arzt. Und alles, worüber sie sprachen, war medizinisches Fachchinesisch. Ich war also wirklich noch sehr klein und saß am Esstisch, während mein Vater und seine Freunde sowie meine Mutter und ihre Freundinnen über richtig heftige Operationen redeten.“ Jahrelang habe sie selbst Chirurgin werden wollen und heute sei es ihr wichtig, medizinischem Fachpersonal ihren Respekt und ihre Bewunderung auszudrücken. „Es ist wirklich ein Liebesbrief an meine Mutter und meinen Vater“, so die ‚Natürlich blond‘-Darstellerin weiter.

Witherspoon schrieb das Buch gemeinsam mit Coben, der ihre Ideen zum Leben brachte. Über die Zusammenarbeit sagte sie: „In meiner gesamten kreativen Karriere habe ich immer nur an den Visionen anderer mitgewirkt. Und dann dachte ich: Warum bin ich nicht einmal Teil davon, eine ganze Welt selbst zu erschaffen? Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wie man Strukturen aufbaut.“