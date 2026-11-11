Stars Regina Halmich nimmt in Sachen Show-Kämpfe kein Blatt mehr vor den Mund

Regina Halmich - 21.08.18 Hamburg - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 14:00 Uhr

Regina Halmich nimmt in Sachen Show-Kämpfe kein Blatt mehr vor den Mund.

Drei Duelle, drei Siege: Regina Halmich setzte sich jedes Mal gegen Stefan Raab durch.

Doch hinter ihrem letzten Auftritt im September 2024 steckte offenbar weniger sportlicher Ehrgeiz als ein finanzieller Anreiz. Darüber spricht die frühere Boxweltmeisterin nun ungewöhnlich offen. In ihrer Profikarriere bestritt Halmich insgesamt 56 Kämpfe und feierte zahlreiche Erfolge. Auch die drei Show-Duelle mit Stefan Raab gehören zu den bekanntesten Stationen ihrer Laufbahn. Das letzte Aufeinandertreffen mit dem Entertainer wollte sie allerdings eigentlich gar nicht mehr. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ räumte die 49-Jährige jetzt ein, dass sie vor allem das Geld zu einer erneuten Teilnahme bewegt habe. „Geld war der einzige Grund, warum ich diesen dritten Raab-Kampf noch gemacht habe. Ich wollte das nicht mehr“, erklärte Halmich. Dabei beschönigt sie ihre Entscheidung nicht: „Da kann ich mich auch nicht freischreiben, da bin ich auch ein Stück weit käuflich.“

Wie hoch ihre Bezahlung für den Auftritt bei RTL ausfiel, darf die ehemalige Boxerin nicht verraten. Eine entsprechende Verschwiegenheitsklausel bindet sie bis heute. Ihren finanziellen Vorstellungen sei sie allerdings treu geblieben. „Ich kannte einfach meinen Preis, und gut ist. Da bin ich auch nicht abgerückt. I’m not everybody’s darling“, sagte sie. Auch die Vertragsverhandlungen seien alles andere als unkompliziert gewesen. Fast zwei Monate hätten beide Seiten an den Bedingungen gefeilt. Das Ergebnis bezeichnet Halmich rückblickend als „absoluten Knebelvertrag“. Sie habe sich mit ihrer Unterschrift ein Stück weit verkauft, betont aber zugleich: „Der Preis war es wert.“

Persönlich scheint das Verhältnis zwischen den beiden ohnehin auf das gemeinsame Sportereignis beschränkt gewesen zu sein. Seit dem dritten Kampf hätten sie weder Kontakt gehabt noch sich wiedergesehen. Auch vor dem Duell habe es keine Gespräche gegeben, berichtete Halmich. Trotzdem hegt sie offenbar keinen Groll gegen den Entertainer. „Meine Hand wäre immer ausgestreckt. Stefan Raab werde ich immer in guter Erinnerung behalten“, stellte sie klar. Zugleich räumte sie ein, dass manches an der Zusammenarbeit unpersönlich gewesen sei und es Missstände gegeben habe. Ihre nüchterne Beschreibung der Verbindung bringt sie schließlich auf den Punkt: „Stefan und ich, wir treffen uns halt einfach nur zum Prügeln.“ Raab sei letztlich ein Geschäftsmann und genau so betrachte sie ihn auch.