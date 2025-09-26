Film Regisseur Dan Trachtenberg wollte einen einzigartigen Film

Predator Badlands - 20th Century Studios BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 14:00 Uhr

Dan Trachtenberg, Regisseur von ‚Badlands‘, wollte einen Film drehen, den es „bisher noch nicht gab“.

Der 44-jährige Regisseur erklärte, er wolle den kommenden Action-Film zu einem einzigartigen Erlebnis machen, das Fans in der ‚Predator‘-Reihe noch nicht gesehen haben, ähnlich wie bei ‚Prey‘ aus dem Jahr 2022.

Im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin über die Entstehung von ‚Badlands‘ sagte Trachtenberg: „Man denkt sofort: ‚Prey 2‘. Aber bei Fortsetzungen sind die Leute manchmal so sehr damit beschäftigt, sich zu fragen: ‚Das könnte als Nächstes passieren‘, dass sie nie innehalten, um zu überlegen: ‚Sollte das als Nächstes passieren?‘ Prey war etwas Besonderes, weil es diese große Idee war, die es zuvor noch nicht gegeben hatte. Ich wollte, dass das nächste Projekt auch so etwas ist.“ Der Filmemacher fügte hinzu: „Im Allgemeinen suche ich immer nach dem, was nur in diesem Film passieren könnte. Prey war eine Solo-Überlebensgeschichte; dies ist eine Beziehungsgeschichte.“

‚Badlands‘ folgt dem jungen Jäger Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), nachdem er aus seinem Clan verstoßen und auf einen abgelegenen Planeten geschickt wurde, wo er eine ungewöhnliche Allianz mit Thia (Elle Fanning) eingeht, während die beiden nach dem ultimativen Gegner suchen.