Stars Reiner-Familie: Volles Vertrauen in die Justiz

Rob Reiner and Michele Singer Reiner 2018 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 11:00 Uhr

Die Familie von Rob Reiner hat „vollstes Vertrauen in den Rechtsprozess“.

Der Filmemacher und seine Frau Michele wurden im Dezember in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Die Familie Reiner hat nun erneut ihr Vertrauen in das Rechtssystem bekräftigt, kurz nachdem Rechtsanwalt Alan Jackson die Vertretung ihres Sohnes Nick niedergelegt hatte. Ein Sprecher der Familie Reiner erklärte in einer Stellungnahme: „Sie haben größtes Vertrauen in den Rechtsprozess und werden sich nicht weiter zu Angelegenheiten äußern, die mit dem Gerichtsverfahren in Zusammenhang stehen.“

Nick Reiner wird nun von einer Pflichtverteidigerin namens Kimberly Greene vertreten. Ricardo D. Garcia, der Pflichtverteidiger des Bezirks Los Angeles, erklärte in einer Stellungnahme, dass seine Behörde „sich bewusst ist, was für eine unvorstellbare Tragödie dies für die Familie Reiner und die Gemeinde Los Angeles ist“. In der Erklärung heißt es weiter: „Unser Mitgefühl gilt der Familie Reiner, die diese schwere Zeit durchlebt. Wir bitten um Geduld und Mitgefühl, während der Fall den Rechtsweg durchläuft, da diese Angelegenheiten kompliziert sind und sorgfältige Überlegungen erfordern.“

Nick Reiner wurde etwa sechs Stunden nach dem Tod seiner Eltern festgenommen. Nick wird im Zusammenhang mit ihrem Tod wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Alan Jackson hat sein Mandat als Verteidiger von Nick Reiner im Mordprozess um den Tod von Rob Reiner und seiner Frau überraschend niedergelegt kurz vor der ursprünglich geplanten Anklageverlesung. Er sagte vor Gericht, dass es „Umstände gegeben habe, die außerhalb seiner Kontrolle und – wichtiger – außerhalb der Kontrolle von Nick Reiner liegen“, wodurch es ihm unmöglich geworden sei, den Fall weiter zu führen. Die genauen Gründe nannte er nicht, da sie offenbar rechtlich und ethisch sensibel sind.