Rückkehr in die Öffentlichkeit „Remembrance Day“: Prinzessin Kate meistert zweiten Auftritt in Folge

Prinzessin Kate (l.) am "Remembrance Sunday" mit Herzogin Sophie. (hub/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 13:33 Uhr

Das erste Mal seit ihrer Krebsdiagnose hat sich Prinzessin Kate an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Prinzessin Kate (42) hat am "Remembrance Sunday" einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit gemacht. Nachdem sie bereits am Samstagabend (9. November) beim "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall in London zu Gast war, hat sie sich am Sonntag erneut in der britischen Hauptstadt gezeigt.

Die Prinzessin von Wales, die vor wenigen Wochen verkündete, dass sie nach einer Krebserkrankung ihre Chemotherapie beendet hat, nahm an einer Veranstaltung beim Kriegsdenkmal in Whitehall teil. Sie trug einen schwarzen Mantel mit Schleife am Kragen sowie einen Fascinator mit Blumendetails als Kopfschmuck. Die dreifache Mutter hatte zudem laut "Daily Mail" Diamant-Ohrringe aus der Privatsammlung der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) angelegt, die auch Prinzessin Diana (1961-1997) schon getragen hatte.

Prinzessin Kate meistert zwei Termine hintereinander

Prinzessin Kate hat damit das erste Mal nach Beendigung ihrer Krebsbehandlung zwei aufeinanderfolgende öffentliche Auftritte absolviert. Britischen Medien zufolge waren die Termine zum "Remembrance Day" ein wichtiger Schritt bei ihrer langsamen Rückkehr ins öffentliche Leben. Im März hatte die 42-Jährige ihre Krebsdiagnose bekannt gegeben. Im September hatte sie dann in einer Videobotschaft erklärt, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen sei.

Kate stand neben Sophie, der Herzogin von Edinburgh (59), in Whitehall, um die Veranstaltung am "Remembrance Sunday" zu verfolgen. Die beiden beobachteten von einem Balkon aus König Charles III. (75) und Kates Ehemann Prinz William (42) bei der Kranzniederlegung. Charles, der immer noch wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, erschien ohne Königin Camilla (77). Die Ehefrau des Monarchen konnte wegen einer Atemwegsinfektion nicht an der Veranstaltung im Zentrum Londons zu Ehren der im Krieg Gefallenen teilnehmen.