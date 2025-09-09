Stars Renée Zellweger und Ant Anstead: Autos und Schweißen sind ihre Leidenschaft

Renee Zellweger - January 2025 - Famous - Bridget Jones Mad About The Boy World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin und ihr Partner bauten ihre Verbindung über ungewöhnliche Hobbys auf.

Renée Zellweger und Ant Anstead fanden durch ihre gemeinsame Liebe zu Autos zueinander.

Das Paar lernte sich vor vier Jahren kennen, als die Hollywoodschauspielerin zu Gast in Ants TV-Show ‚Celebrity IOU Joyride‘ war. Der 46-jährige Auto-Freak gestand, dass es ihn sofort beeindruckte, Renée (56) beim Schweißen zu sehen, weil er dadurch entdeckte, dass sie ein echtes Mechaniker-Mädchen ist. Dem Magazin ‚Hello!‘ erzählte Ant: „Eines der vielen, vielen Dinge, die mich an Ren anziehen, ist, dass sie ein Mädchen ist, das bei Autos mit anpackt. Es ist wirklich cool, dass wir uns in einer Autoshow kennengelernt haben. Sie hat geschweißt, ich meine, wie cool ist das bitte?“

In Ants aktuellem TV-Projekt – der zweiten Staffel von ‚Born Mechanic‘ – restauriert er alte Autos, die er verkauft, um die Renovierung eines alten Bauernhauses zu finanzieren, das er für seine Eltern erworben hat. Dabei schreibt er Renée die Hauptrolle in der Hausplanung zu, da sie „sehr, sehr gut im Designen“ sei. Er fügte hinzu: „Sie hatte großen Einfluss darauf; sie ist sehr, sehr gut im Designen. Also werde ich mir natürlich Ratschläge von der Person holen, die viel besser in Sachen Häuser ist als ich. Ich bekomme ständig Tipps, weil sie der großartigste Mensch ist, den ich je getroffen habe.“

Das Paar ist seit 2021 zusammen, und es gab bereits Gerüchte über eine Verlobung, die sich später jedoch als falsch herausstellten. Ant erklärte zuvor, dass er und Renée ihre Beziehung „Tag für Tag“ leben und sie so privat wie möglich halten wollen. Er sagte dem Magazin ‚PEOPLE‘: „Renée und meine Beziehung ist etwas sehr Privates. Es ist etwas, über das ich wirklich nicht allzu viel reden möchte. Es ist noch sehr früh in unserer Beziehung und ich möchte da keinen Druck aufbauen.“ Anfang dieses Monats verriet der TV-Star außerdem, dass er die Schauspielerin auf eine Tour durch seine britische Heimat mitgenommen habe. Das Paar besuchte dabei die West Country-Region mit Stationen in Cornwall, Devon und Somerset. In einem Instagram-Post schrieb er: „Ich nehme mein Frauchen mit auf eine Tour durch die West Country: Somerset, Devon und Cornwall. Wir sind in die ‚Boscastle Pottery‘ reingeschneit, wo ich vor ein paar Jahren eine Handwerksshow gedreht habe! Natürlich mussten wir ein paar Tassen für zuhause mitnehmen! Dieser Teil des Vereinigten Königreichs ist einfach MAGISCH.“