Film Rian Johnson deutet ‚gothischen‘ dritten ‚Knives Out‘-Film an

Bang Showbiz | 14.07.2025, 09:00 Uhr

Der nächste Film in der ‚Knives Out‘-Reihe, ‚Wake Up Dead Man‘, ist „weitaus mehr gothic und bodenständiger im Ton“.

Der Schöpfer der Whodunit-Reihe, Rian Johnson, hat verraten, dass sich der dritte Film „zurück zu den Ursprüngen des Genres“ bewegt und dem ersten Film von 2019, ‚Knives Out‘, ähnlicher ist als ‚Glass Onion‘ von 2022.

Er sagte dem ‚Rolling Stone‘: „Er ist unglaublich anders als ‚Glass Onion‘. Wir haben vor einem Monat einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Er hat einen viel mehr gothischen, viel bodenständigeren Ton.“ Mit dem neuen Film wollten die Filmemacher zurück zum Anfang und sich wieder mehr dem erfolgreichen Originalfilm annähern. „In dieser Hinsicht ist er dem ersten Film ähnlicher. Es geht irgendwie zurück zu den echten Ursprüngen des Genres, die – noch vor [Agatha] Christie – bis zu [Edgar Allan] Poe zurückreichen.“

Der Regisseur von ‚Star Wars: The Last Jedi‘ besteht aber auch darauf, dass er sich niemals wiederholen wolle. Er erklärte: „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich wiederhole oder einfach nur an der Kurbel drehe und mehr von dem produziere, was ich beim letzten Mal gemacht habe, bin ich nicht gut genug, um das vor dem Publikum zu verbergen.“ Stattdessen will er immer etwas machen, dass sich „neu anfühlt“. „Es ist keine bewusste Entscheidung – um es für mich selbst spannend zu halten, will ich mich nicht wiederholen.“

Johnson würde die Reihe gerne so lange wie möglich fortsetzen. Gefragt, ob weitere Filme mit Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc geplant seien, antwortete er: „Ich fühle mich großartig! Weil ich jedes Mal ein Risiko gegangen bin, von dem ich dachte, dass es nicht funktionieren würde. Letztlich ist das genau das, was man vermeiden will. In dem Moment, in dem man das Gefühl hat, man weiß, wie es geht, führt das zu nichts Gutem. Also fühle ich mich fantastisch. Und mit den Filmen können wir genau das weiterhin tun.“

‚Wake Up Dead Man‘ soll im Dezember in die Kinos kommen.