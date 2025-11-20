Film Rian Johnson: Nicht an ‚Knives Out‘-Prequel interessiert

Rian Johnson at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 11:00 Uhr

Rian Johnson hat keine Pläne, ein Prequel zu ‚Knives Out‘ zu drehen.

Der 51-jährige Regisseur steht seit 2019 an der Spitze der Krimiserie, und kurz vor dem Start des dritten Teils ‚Wake Up Dead Man‘ hat Johnson betont, dass er kein Interesse daran habe, Daniel Craigs Detektiv Doniot Blanc in einem eigenen Film über seine Herkunft näher zu beleuchten. Als ‚Deadline‘ den Regisseur nach einer möglichen Vorgeschichte zu ‚Knives Out‘ fragte, antwortete Johnson: „Ich weiß es nicht. Für mich ist Benoit Blanc der Detektiv, und seine Aufgabe in diesen Fällen ist es, das Verbrechen aufzuklären. Und ich möchte irgendwie nicht darüber hinausgehen und mit Rückblenden oder Ähnlichem erklären, warum er Detektiv geworden ist oder so etwas. […] Und in diesem Film bekommt man meiner Meinung nach einen echten Einblick in einen bestimmten Teil seiner Seele.“

Johnsons Produktionspartner Ram Bergman schloss sich der Meinung des Filmemachers an und sagte, dass es bei der ‚Knives Out‘-Reihe „kein großes Gesamtbild“ gebe. Er erklärte: „Wir betrachten es nicht wirklich als Franchise, sondern als eigenständige Filme. Und es fühlt sich nicht anders an als die Arbeit an jedem anderen Film mit Rian. […] Wir fragen uns vielmehr, wie wir etwas schaffen können, das sich von den ersten beiden Filmen unterscheidet, und wie wir etwas wirklich Gutes und Besonderes daraus machen können. Das ist alles. Es gibt kein großes Franchise-Konzept. Die Geschäftsleute mögen das vielleicht so sehen, aber wir betrachten es nicht so.“