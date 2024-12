Film Richard Gere lehnte ‚Pretty Woman‘-Rolle erst ab

Richard Gere - 10/20/2014 - Hollywood - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler gesteht, dass er zunächst kein Interesse an dem Kult-Film hatte.

Richard Gere war anfangs nicht an ‚Pretty Woman‘ interessiert.

Der Hollywood-Star spielte in der Kult-Liebeskomödie von 1990 den reichen Geschäftsmann Edward Lewis. Doch als er das Drehbuch zum ersten Mal erhielt, „verstand“ er es nicht und konnte sich nicht in dem Film wiederfinden.

Im ‚Awards Chatter‘-Podcast verrät der Schauspieler: „Ich möchte klarstellen, dass ich den Film wirklich mag. Am Anfang habe ich ihn nicht verstanden. Es gab keinen Charakter. Also habe ich dieses Ding gelesen und gesagt: ‚Das ist nichts für mich. Für mich ist das ein Anzug, der im Film vorkommt.‘ [Ich sagte] ‚Ich hätte nichts dagegen, den Film zu sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mache.‘“

Trotz seiner Vorbehalte gegenüber ‚Pretty Woman‘ willigte der 75-Jährige ein, sich mit Regisseur Garry Marshall zu treffen. „Wir fingen an, über das Drehbuch zu sprechen, und ich sagte: ‚Schau, ich sehe einfach keinen Charakter.‘“ Daraufhin habe ihm der Filmemacher gesagt: „Lasst ihn uns beide finden.“

Der ‚Ein Offizier und Gentleman‘-Darsteller stimmte daraufhin einem Treffen mit Julia Roberts zu, die bereits für die Rolle der Vivian Ward unterschrieben hatte. Als Garry ihn nach nur 45 Minuten des Treffens anrief, bestätigte Richard, dass er die Rolle annehmen würde.

„Ich sagte: ‚Sie ist hinreißend. Sie ist großartig.‘ Und während ich mit ihm spreche, nimmt sie ein Post-it von meinem Schreibtisch und schreibt etwas darauf. Dann schiebt sie ihn über den Tisch zu mir und darauf steht: ‚Bitte sag ja.‘ Wie könnte man da Nein sagen?“, erzählt der Film-Star.

Nach „vielen Überarbeitungen“ hatte Richard eine „wunderbare Zeit“ bei der Arbeit an dem Film und stürzte sich in das Projekt. „Wir wollten, dass es von Herzen kommt, dass es charmant ist, dass es Spaß macht, dass es sexy ist“, schildert er. „Und wir haben uns alle geliebt.“