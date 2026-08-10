Stars Ricky Gervais erklärt, warum er nie wieder eine Preisverleihung moderieren will

Ricky Gervais At The British Academy Television Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 09:30 Uhr

Ricky Gervais erklärt, warum er nie wieder eine Preisverleihung moderieren will.

Ricky Gervais hält sich inzwischen für „zu alt“, um noch Hollywoods große Preisverleihungen zu moderieren.

Die Golden Globes will er jedenfalls nicht noch einmal präsentieren, denn der Termin im Januar „ruiniert Weihnachten“. Der 65-jährige ‚The Office‘-Star stand bereits fünfmal als Gastgeber der Golden Globes auf der Bühne: 2010, 2011, 2012, 2016 und 2020. Trotzdem ist er fest entschlossen, die Veranstaltung nicht noch einmal zu moderieren. Der Grund: Weil die Zeremonie im Januar stattfindet, müsse er einen Großteil der Weihnachtszeit mit den Vorbereitungen verbringen. Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ sagte er: „Ich glaube, ich bin inzwischen zu alt, um diesen Druck auszuhalten. Vor allem bei etwas wie den Golden Globes im Januar. Das ruiniert Weihnachten. Aber sag niemals nie.“

Bei seinen bisherigen Auftritten als Gastgeber nahm Gervais immer wieder die anwesenden Stars aufs Korn. Die Veranstaltung bezeichnete er rückblickend als das „nervenaufreibendste“, was er jemals gemacht habe. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Heat‘ erklärte er: „Es ist das Nervenaufreibendste, was ich je gemacht habe. Es ist das einzige Mal, dass ich wirklich einen Adrenalinschub bekomme oder wegen etwas nervös werde, weil ich nur eine Chance habe. Es ist wie ein Elfmeter. Ich muss einfach treffen.“

Auch als Gastgeber der größten Filmnacht Hollywoods möchte Gervais keinesfalls auftreten. Die Oscars zu moderieren, kommt für ihn nach eigener Aussage nicht infrage. Nachdem ein Fan in den sozialen Medien dazu aufgerufen hatte, darüber abzustimmen, ob sich die Zuschauer Gervais als Moderator der Oscar-Verleihung 2026 wünschen würden, teilte der Schauspieler den Beitrag selbst. Dazu setzte er ein Tränen-lachendes Emoji und kommentierte: „F*** das!“