Stars Ricky Martin feiert Bad Bunnys ‚menschlichen Sieg‘

Bad Bunny - Grammys - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 09:00 Uhr

Ricky Martin feiert Bad Bunnys 'menschlichen Sieg'.

Ricky Martin hat Bad Bunny nach dessen Grammy-Erfolgen mit einer überschwänglichen Würdigung geehrt.

Der 31-jährige Star gewann kürzlich bei den Grammys in Los Angeles die Preise für Album des Jahres, Bestes Música-Urbana-Album und Beste globale Musikperformance. Ricky überschüttete den puerto-ricanischen Künstler daraufhin mit Lob. Ricky (54), der in San Juan, Puerto Rico, geboren wurde, schrieb in der puerto-ricanischen Zeitung ‚El Nuevo Día‘: „Benito, Bruder, dich dabei zu sehen, wie du drei Grammy Awards gewinnst – einer davon für das Album des Jahres mit einer komplett spanischsprachigen Produktion – hat mich tief berührt. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Puerto Ricaner, der auf Bühnen auf der ganzen Welt gestanden hat und dabei seine Sprache, seinen Akzent und seine Geschichte mit sich getragen hat.“

Ricky veröffentlichte den Artikel unter der Überschrift: „Wenn einer von uns Erfolg hat, haben wir alle Erfolg.“ Der ‚Livin’ La Vida Loca‘-Interpret lobte Bad Bunny außerdem dafür, seiner puerto-ricanischen Herkunft treu geblieben zu sein. Er sagte: „Ich weiß, wie schwer das ist, was es kostet und was man opfert, wenn man sich entscheidet, sich nicht zu verändern, nur weil andere es von einem verlangen. Deshalb ist das, was du erreicht hast, nicht nur eine historische musikalische Leistung, sondern ein kultureller und menschlicher Sieg.“ Weiter fügte er hinzu: „Du hast gewonnen, ohne die Farbe deiner Stimme zu verändern. Du hast gewonnen, ohne deine Wurzeln auszulöschen. Du hast gewonnen, indem du Puerto Rico treu geblieben bist.“

Bad Bunny wird an diesem Wochenende die Super-Bowl-Halbzeitshow bestreiten, und Gloria Estefan ist überzeugt, dass er dabei „abliefern“ wird. Gloria (68), die selbst 1992 und 1999 bei den Halftime Shows auftrat, sagte kürzlich gegenüber ‚E! News‘: „In diesen Minuten wird er die Möglichkeit haben, die Welt zu beeinflussen, denn es schauen Milliarden von Menschen zu – und das macht es natürlich ziemlich nervenaufreibend.“ Trotzdem ist Gloria sicher, dass der Rapper das weltweite Publikum mit seinem Talent begeistern wird. Sie sagte: „Er wird es rocken, da bin ich mir sicher.“