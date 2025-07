Film Rihanna erkennt sich selbst in Schlumpfine

Rihanna - July 25 - Smurfs LA premiere - credit Avalon - Elizabeth Goodenough/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin sieht einige Parallelen zwischen dem Charakter Schlumpfine und sich selbst.

Rihanna fühlt sich ihrer Rolle als Schlumpfine in der 2025 erschienenen Musik-Fantasy-Komödie ‚Die Schlümpfe‘ stark verbunden.

Die 37-jährige Sängerin, Unternehmerin und Mutter sagte der britischen HELLO!: „Sie ist ein Mädchen-Mädchen, aber auch taff, das liebe ich. Sie hat keine Angst vor irgendwas oder irgendwem. Sie ist eine Anführerin, entschlossen und gibt nie auf. Ich kann mich total mit ihr identifizieren.“ Rihanna, die ‚Fenty Beauty‘ und ‚Savage X Fenty‘ betreibt, ergänzte: „Sie ist Kosmetikerin, so wie ich! Als sich die Chance ergab, dachte ich: ‚Das ist ein wahr gewordener Traum.‘ Ich liebe Schlumpfine, seit ich vier oder fünf bin.“

Die ‚Umbrella‘-Interpretin glaubt auch, dass kleine Mädchen sich von Schlumpfine inspirieren lassen: „Sie ist greifbar, charmant und echt. Kleine Mädchen werden denken: ‚Ich kann wie sie sein.‘ Oder: ‚Ich will ihre Freundin sein.'“ Obwohl sie bereits Erfahrungen als Synchronsprecherin hat, fühlt sich Rihanna in der Musik sicherer: „Ich habe so viel Respekt vor Schauspielern. Das ist richtig einschüchternd. Aber solange ich daran arbeite, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht weiter Filme machen sollte.“

Rihanna sagte auch, dass ihre Söhne RZA (3) und Riot (23 Monate), die sie mit Rapper A$AP Rocky hat, sich auf den Film freuen: „Es ist etwas Besonderes, mit ihnen gemeinsam zu sehen, wie Schlumpfine mit meiner Stimme spricht.“