Stars Rihanna und A$AP Rocky: Der Name ihres dritten Babys zollt ihrer Familientradition Tribut

Rihanna And ASAP Rocky - Karl Lagerfeld Ball - MMOA - May 1st 2023 - Taylor Hill - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 14:00 Uhr

Rihanna und A$AP Rocky wollen ihrer Familientradition Tribut zollen und ihrem dritten Baby einen Namen geben, der mit dem Buchstaben „R“ beginnt.

Die Stars hatten Anfang der Woche bekanntgegeben, dass sie aktuell ihr drittes gemeinsames Kind erwarten.

Der 36-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, bestätigte, dass ihr Nachwuchs einen Namen mit „R“ erhalten werde, genau wie ihre Kinder RZA (2) und Riot (22 Monate alt). Rocky war am Mittwoch (7. Mai) in der ‚Late Night With Seth Meyers‘-Talkshow zu Gast, wo der Moderator dem Musiker zu den schönen Babynews gratulierte und ihn fragte: „Eure ersten beiden Kinder tragen Namen mit „R“, du und Rihanna natürlich auch. Ist es sicher, dass auch das dritte Kind einen Namen mit „R“ tragen wird, was meinst du?“ Woraufhin Rocky bestätigte: „Auf jeden Fall.“ Der ‚Fashion Killa‘-Künstler enthüllte zudem, dass seine geliebte Großmutter Cathy die ganze Nacht lang auf seiner Met Gala-Afterparty feierte, da sie unbedingt Schauspieler Colman Domingo kennenlernen wollte. Rocky scherzte darüber, dass Cathy die ganze Nacht blieb, weil sie „auf ihren Liebling gewartet hat“. Der ‚Sing Sing‘-Star sei bei dem Event jedoch nicht aufgetaucht, sodass sie ihn „leider nicht kennenlernen konnte“.