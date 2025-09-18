Stars Riley Keough: Still und heimlich zum zweiten Mal Mama geworden

Bang Showbiz | 18.09.2025, 09:00 Uhr

Riley Keough hat Anfang dieses Jahres ihr zweites Kind mit Ben Smith-Petersen bekommen.

Die 36-jährige Schauspielerin und ihr Mann haben bereits die dreijährige Tupelo und Priscilla Presley, Rileys Großmutter, hat nun bestätigt, dass das Paar Anfang 2025 ein zweites Kind bekommen hat.

Priscilla Presley, die von 1967 bis 1973 mit Elvis Presley verheiratet war, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich liebe ihre Babys. Ich freue mich sehr für Riley. Sie hat einen tollen Ehemann und zwei großartige Kinder, deshalb freue ich mich sehr für sie.“ Presley bemerkte auch, dass Tupelo in ihrer eigenen Welt lebt. Die 80-jährige sagte: „Sie macht, was sie will. Sie hat das Sagen.“

Riley Keough ist die älteste Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley und hat zuvor erklärt, wie sich ihr eigener Erziehungsstil von dem ihrer Mutter unterscheidet. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte sie: „Ich finde, sie war eine großartige Mutter und wollte, dass wir – ich glaube, ihr Vater auch – immer diese tollen Erfahrungen machen. Für mich persönlich denke ich, dass das Problem für manche darin bestehen könnte, dass es schwer ist, Freude an einfachen Dingen zu finden, wenn man an so viel gewöhnt ist. Deshalb möchte ich wirklich, dass meine Kinder Freude daran finden, einfach im Garten zu spielen und normale Kindersachen zu machen, ohne ständig Elefanten, Zirkus und all diese Dinge zu brauchen.“

Trotzdem räumte Riley ein, dass ihre Mutter alles getan habe, um die bestmögliche Mutter zu sein.“ Die Schauspielerin, die seit 2015 mit Smith-Petersen verheiratet ist, fügte hinzu: „Ich glaube, ihre Absicht war es wirklich, ihren Kindern alles zu geben, was sie konnte.“