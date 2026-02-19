Stars Rita Ora verrät, welche Mantras sie jeden Morgen gegen Hater aufsagt

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin nutzt die Kraft von Mantras, um sich ein dickes Fell anzulegen.

Rita Ora spricht sich täglich Mantras vor dem Spiegel vor, um Hater auszublenden.

Die britische Sängerin räumte ein, dass gehässige Kommentare in den sozialen Medien verletzend sein können. Sie versuche jedoch, gemeine Nachrichten nicht zu sehr an sich heranzulassen. Rita sage sich jeden Tag, dass sie nicht kontrollieren könne, was andere schreiben. „Du darfst keine Angst vor etwas haben, das du nicht kontrollieren kannst“, erklärte sie auf Instagram. „Du kannst es nicht kontrollieren – also hör auf, darüber nachzudenken. Das sind die Mantras, die ich mir jeden Tag im Spiegel sage.“

Durch die sozialen Medien stehe man unter starker Beobachtung. „Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der die Auswirkungen nicht in irgendeiner Weise gespürt hat“, fügte die Musikerin hinzu. „Egal, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht – Kommentare können verletzen. Jede Kleinigkeit wird vergrößert, und jeder kann durch die Wände sehen.“

Nicht nur Promis gehe es so. „Ja, wer im Rampenlicht steht, hat vielleicht mehr Blicke auf sich – aber die Wände sind genauso fragil“, ergänzte sie. Die ‚Poison‘-Interpretin betonte jedoch, dass Selbstzweifel ihr auch dabei helfen, Musik zu machen. „Diese Zweifel helfen mir tatsächlich, gute Songs zu schreiben. Ich liebe Proben, Üben und daran zu arbeiten, mein Handwerk zu perfektionieren“, fügte sie hinzu.

Die Chartstürmerin äußerte sich im Rahmen ihrer neuen Instagram-Serie ‚Rita‘, die sie in Zusammenarbeit mit Meta gestartet hat. In der Bildunterschrift schrieb sie: „Social Media setzt dich unter ein Mikroskop. Ganz gleich, wer du bist – wir alle spüren die Auswirkungen. Worte können tief verletzen. Seid freundlich zueinander.“