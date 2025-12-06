Stars Rita Ora will sich nicht nur auf Musik beschränken

Rita Ora möchte sich nicht darauf beschränken, nur Musikerin zu sein.

Die 35-jährige Sängerin eroberte die Musikszene, nachdem sie 2009 vom 56-jährigen Rapper Jay-Z bei Roc Nation unter Vertrag genommen wurde, und stieg 2012 mit Chart-Hits wie ‚R.I.P.‘ und ‚How We Do (Party)‘ weltweit zum Star auf. Doch Mitte der 2010er landete sie größere Filmrollen – etwa als Mia, die Schwester von Christian Grey, in den ‚Fifty Shades of Grey‘-Filmen – sowie TV-Jobs, unter anderem als Jurorin bei ‚The Masked Singer‘. Und Rita mag diese Vielfalt, weil sie ihr ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen.

Beim Red Sea International Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, erklärte sie der ‚Daily Mail‘: „Viele Menschen beschränken sich auf nur eine Kategorie, aber das muss man nicht. Ich sehe mich jeden Tag als Anfängerin, weil ich ständig lerne. Du solltest niemals einen Raum betreten und denken, dass du keine Macht hast – denn die hast du.“

Da ihre Mutter Vera Sahatciu ihre „allererste“ Inspiration ist, glaubt Rita, dass sie – wenn andere Sängerinnen verschiedene Projekte verfolgen können, wie etwa Madonna, die ebenfalls schauspielert – das auch kann. Die ‚Hot Right Now‘-Interpretin fügte hinzu: „Es gibt so viele Frauen aus unterschiedlichen Gründen – wie Madonna in der Musik, Blondie und sogar Cher. Sie alle sind Menschen, die mehr als nur eine Sache gemacht haben, und genau das liebe ich. Deshalb ist es großartig zu sehen, wie diese Grenzen gesprengt werden.“ Und Rita hofft, zukünftige Generationen stärken zu können. Sie sagte weiter: „Ich könnte stundenlang über solche Ereignisse reden – kurz gesagt, es gibt so viele Momente, die wir als Frauen erlebt haben: von gleicher Bezahlung bis hin dazu, schüchtern zu sein, um über Menopause zu sprechen, bis zu all den Dingen, die wir als Frauen mit uns tragen. Es ist fast so, als würde all das infrage gestellt – und warum wird überhaupt darüber diskutiert, wenn Frauen im selben Raum sind und sich gegenseitig unterstützen?“