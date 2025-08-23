Musik RM: BTS arbeiten fleißig an neuem Album

BTS - American Music Awards 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2025, 12:39 Uhr

Der K-Pop-Star hat aufregende News für die Fans: Derzeit arbeitet die Band in Los Angeles an neuen Songs.

BTS-Star RM sagt, dass die Band „fleißig an neuer Musik arbeitet“.

Die K-Pop-Stars hatten vergangenen Monat ihr mit Spannung erwartetes Comeback angekündigt. Nun sprach RM darüber, wie es sich anfühlt, nach seiner abgeleisteten Wehrpflicht in Südkorea wieder im Studio in Los Angeles zu stehen.

In einer Nachricht an die Fans auf der Plattform Weverse schrieb der 30-Jährige: „Es ist schon etwas mehr als zwei Monate her, seit ich aus dem Militärdienst entlassen wurde. Ich bin im fernen Los Angeles. Ich lebe, arbeite und verbringe Zeit mit den Mitgliedern. Es ist eine wirklich seltsame Erfahrung. Es fühlt sich an wie ‚Bon Voyage Pyeongchang‘. Schon irgendwie komisch, oder? Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo fleißig arbeite.“

RM versprach, sich der Entstehung des neuen Albums mit seinen Bandkollegen Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook ganz hinzugeben. „Etwas ‚gemeinsam‘ mit diesen Freunden zu erschaffen – dafür werde ich mich diesem Moment vollkommen widmen. Ich möchte euch danken. Es ist unser nächstes Album“, erklärte er. „Ich suche danach, wer ich werde. Nach etwas, das ich viel zu lange vergessen habe – nach Momenten, die in der Ferne gemeinsam existieren. Ich hoffe, dass es eine Art von Schönheit wird.“

In einer abschließenden Botschaft sagte RM an die Fans gerichtet: „Ich vermisse euch. Es ist eine lange Zeit… Ich verspreche euch, ich werde bald da sein. Bis dahin gebe ich mein Bestes. Ich liebe euch.“

BTS bestätigten ihr Comeback vergangenen Monat, als sie Pläne für ein neues Album und eine Welttournee bekannt gaben. Die ‚Dynamite‘-Gruppe erklärte: „Wir planen auch eine Welttournee parallel zum Album. Wir werden Fans auf der ganzen Welt besuchen – wir hoffen, ihr seid genauso aufgeregt wie wir.“ Das neue Album wird die erste Veröffentlichung der Band seit 2020 sein.