Stars Rob Reiner: Todesursache steht fest

Rob Reiner - DECEMBER 2013 - The Wolf of Wall Street Premiere NYC - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 09:00 Uhr

Die Gerichtsmediziner des Los Angeles County haben die Todesursache bekannt gegeben.

Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer Reiner starben an multiplen Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung.

Das Ehepaar wurde am Sonntag (14. Dezember) tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Das Büro des Gerichtsmediziners des Los Angeles County hat nun die Todesursache bekannt gegeben: Der Fall wurde als Tötungsdelikt eingestuft.

Der 32-jährige Sohn des Paares, Nick Reiner, wurde inzwischen wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Nick erschien am Mittwoch vor dem Los Angeles Superior Court, nachdem Anklage wegen der Tötung seiner Eltern erhoben worden war. Bei seinem Gerichtsauftritt trug er einen blauen Anti-Suizid-Overall sowie Fußfesseln. Sein Anwalt Alan Jackson lehnte es ab, für seinen Mandanten ein Plädoyer abzugeben.

Nick äußerte sich während der Anhörung jedoch kurz selbst. Auf die Frage, ob er damit einverstanden sei, auf sein Recht auf eine zügige Anklageverlesung zu verzichten, antwortete er: „Ja, Euer Ehren.“ Die Anklageverlesung ist nun für den 7. Januar 2026 angesetzt.

Nach dem Tod von Rob und Michele reagierte auch US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien auf die Tragödie. Der milliardenschwere Unternehmer schrieb auf der Plattform Truth Social: „Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist zusammen mit seiner Frau Michele verstorben – Berichten zufolge aufgrund der Wut, die er bei anderen durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Belastung mit einer geistig lähmenden Krankheit ausgelöst hat, die als TRUMP DERANGEMENT SYNDROME bekannt ist, manchmal auch als TDS bezeichnet.“