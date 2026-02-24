Stars Rob und Michele Reiner: Autopsien noch nicht abgeschlossen

Rob Reiner and Michele Singer Reiner 2018 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026

Mehr als zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod des Paares gibt es noch keine Autopsie-Ergebnisse.

Die Autopsien von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele sind noch nicht abgeschlossen.

Der legendäre Hollywood-Regisseur und seine Frau wurden am 14. Dezember tot in ihrem Anwesen in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide waren erstochen worden. Wie nun beim jüngsten Gerichtstermin ihres Sohnes bekannt wurde, der wegen ihres Mordes angeklagt ist, sind die Ergebnisse der Untersuchungen ihrer Leichen noch nicht finalisiert.

Der 32-jährige Nick Reiner, Sohn des Ehepaars, plädierte am Montag (23. Februar) vor Gericht in Zusammenhang mit den Tötungen seiner Eltern im Dezember 2025 auf nicht schuldig. „Bei der Anklageverlesung erklärten die Staatsanwälte, dass die abgeschlossenen Autopsieberichte des getöteten Ehepaars noch ausstehen“, berichtete ‚People‘.

Nick erschien am Montag gefesselt und in einen braunen Gefängnisoverall gekleidet in einem Gerichtssaal im Zentrum von Los Angeles. Sein Kopf war rasiert, seine Augen wirkten eingefallen. Er steht wegen zweifachen Mordes ersten Grades vor Gericht, nachdem seine Eltern Rob und Michele brutal getötet aufgefunden worden waren. Nick verzichtete auf sein Recht auf ein beschleunigtes Verfahren. Er lächelte kurz, als sein Anwalt auf ihn zuging, äußerte sich jedoch kaum, abgesehen von seinem Plädoyer.

Dem Drehbuchautor wird vorgeworfen, seine Eltern erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass den Taten ein Streit auf einer Party am Vorabend vorausging. Nick wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt, unter besonderer Berücksichtigung des Tatbestands mehrfacher Tötungen. Er wird ohne Möglichkeit auf Kaution in Einzelhaft im Twin Towers Correctional Facility festgehalten und muss im Falle einer Verurteilung mit lebenslanger Haft ohne Bewährung oder sogar der Todesstrafe rechnen. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 29. April 2026 angesetzt.

Nick wird von der Pflichtverteidigerin Kimberly Greene vertreten, nachdem sein früherer Anwalt, der bekannte Strafverteidiger Alan Jackson, den Fall vor einer Anhörung im Januar niedergelegt hatte. Das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles County bestätigte, dass Rob und Michele an „multiplen Verletzungen durch scharfe Gewalt“ starben. Die Todesfälle wurden als Tötungsdelikt eingestuft. Nick wurde kurz nach dem Fund der Leichen festgenommen und angeklagt.