Musik Robbie Williams ‚gab auf‘, Amerika erobern zu wollen

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 11:00 Uhr

Robbie Williams 'gab auf', Amerika erobern zu wollen.

Robbie Williams hat „aufgegeben“, zu versuchen, Amerika zu „knacken“, weil er dort gar nicht berühmt sein möchte.

Der Take-That-Star lebt mit seiner Frau Ayda und ihren vier Kindern in den USA, hat dort jedoch nie den Ruhm erreicht, den er in seiner Heimat Großbritannien und im Rest der Welt genießt. Nun gab Robbie zu, dass es ihn nicht kümmert, sich in dem Land, das er inzwischen sein Zuhause nennt, nicht als Chartstar etabliert zu haben – denn das verschaffe ihm mehr Anonymität. Bei einem Auftritt in ‚The Scott Mills Breakfast Show‘ auf BBC Radio 2 erklärte er: „Ich habe das sehr schnell aufgegeben. […] Ich dachte: Was will ich eigentlich? Ich habe Geld, ich habe Alben verkauft. Wenn ich hier durchstarte, bin ich auf der ganzen Welt berühmt. Warum will ich das? Warum brauche ich das? Und dann dachte ich: Eigentlich will ich das gar nicht.“ Er verglich sich anschließend mit dem Superhelden Batman und dessen Alter Ego Bruce Wayne: „Ich habe mich entschieden, in Los Angeles Bruce Wayne zu sein und überall sonst Batman. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich vielleicht heute nicht mehr hier.“

Zuvor hatte der Popstar bereits zugegeben, dass er die Veröffentlichung seines neuen Albums verschoben habe, weil er mit Taylor Swift „nicht konkurrieren kann“. Williams wollte sein Album ‚BRITPOP‘ ursprünglich am 10. Oktober veröffentlichen – nur eine Woche nach Swifts neuem Album ‚The Life of a Showgirl‘. Er verlegte den Release jedoch auf Februar 2026, da die ‚Shake It Off‘-Sängerin ihm sonst den Spitzenplatz in den Charts streitig gemacht hätte. Bei einem intimen Auftritt im Londoner Dingwalls präsentierte Williams Songs aus dem neuen Album und erklärte dem Publikum, warum er eine gleichzeitige Veröffentlichung vermeiden wollte. Er sagte: „Wir tun alle so, als ginge es nicht um Taylor Swift, aber verdammt noch mal – genau darum geht es. Dagegen kannst du nicht antreten.“

Zuvor hatte ein Insider der ‚Sun‘-Kolumne ‚Bizarre‘ berichtet, Robbie habe den Veröffentlichungstermin verschoben, um seine Chancen auf einen neuen Chartrekord nicht zu gefährden. Der Insider sagte: „Robbie wird in die Geschichtsbücher eingehen, wenn er noch eine weitere Nummer eins schafft – da geht er kein Risiko ein.“