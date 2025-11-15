Stars Robbie Williams sorgt sich, dass Abnehmspritzen sein Sehvermögen zerstören

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2025, 12:00 Uhr

Robbie Williams befürchtet, dass Abnehmspritzen ihn blind machen.

Der ehemalige Take-That-Sänger ist überzeugt, dass das Mounjaro, das er zur Gewichtsreduktion einnimmt, seinem Sehvermögen schadet. Er gestand, dass es ihm während seiner Shows schwerfällt, die Fans zu erkennen. Robbie (51) sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich war ziemlich früh dabei mit den Spritzen, aber ich merke auch, dass meine Augen nicht mehr gut sind. Sie sind schon seit einer Weile verschwommen, und es wird nur schlechter. Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt; ich glaube, es sind die Spritzen.“

Der ‚Angels‘-Sänger fuhr fort: „Ich war deswegen beim Optiker, habe aber das Mounjaro nicht erwähnt, weil ich den Zusammenhang da noch nicht erkannt hatte. Meine Sehstärke hat sich verändert, und ich musste mir einen ganzen Schwung neuer Brillen kaufen.“ Natürlich sei seine Feststellung besorgniserregend, doch indem er heute ehrlich darüber spreche, möchte Robbie die Leser natürlich vor möglichen Risiken warnen und sie dazu bringen, sich gut zu informieren. Trotz der Auswirkungen auf sein Sehvermögen fühlt sich Robbie seit Beginn der Abnehmspritzen deutlich weniger von „seelischen Qualen“ belastet.

Er erklärte: „Der Mangel an seelischer Qual, den ich seit Mounjaro verspüre, ist vollkommen befreiend. Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass es mental immer weiter bergauf geht und ich mich auf diesem Planeten endlich ganz okay fühle.“