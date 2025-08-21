Musik Robbie Williams würde gerne als Vorband für Oasis auftreten

Bang Showbiz | 21.08.2025, 14:00 Uhr

Der Popstar würde die Chance nicht verpassen wollen, die britische Band auf ihrer Tour zu unterstützen.

Robbie Williams würde sofort die Chance ergreifen, als Vorband für Oasis zu spielen.

Der ‚Rock DJ‘-Sänger lag bekanntlich mit Frontmann Liam Gallagher und Gitarrist Noel Gallagher im Clinch. Doch wenn sich die Gelegenheit böte, würde er es lieben, die Euphorie zu erleben, auf derselben Bühne wie die Britpop-Legenden während ihrer spektakulären Comeback-Tour ‚Oasis Live ’25‘ zu stehen.

„Ich würde für Oasis eröffnen. In diesem Moment, den sie gerade erleben, sind sie allgegenwärtig und repräsentieren den Höhepunkt des Zeitgeists“, erklärte der Musiker gegenüber ‚ITV News‘. „Ich kann da nicht mithalten. Also würde ich, ja, ich würde für Oasis eröffnen. Wir sind nicht gerade Freunde, aber ich glaube auch nicht, dass wir Feinde sind.“

Noel hatte Robbie bei den Brit Awards 2000 als den „dicken Tänzer von Take That“ bezeichnet. Fünf Jahre zuvor hatte der Popstar noch heftig mit Liam auf der Worthy Farm beim Glastonbury Festival gefeiert. Trotz jahrelanger gegenseitiger Beleidigungen hat Robbie Oasis immer geliebt und regelmäßig zugegeben, dass er lieber solche Musik gemacht hätte, anstatt bei Take That zu sein. Genau das hat er nun auf seinem kommenden Album ‚Britpop‘ umgesetzt.

Das Cover zeigt sogar den knallroten Trainingsanzug, den Robbie während seines wilden Wochenendes mit Liam beim Glastonbury trug. „Ich wollte das Album schaffen, das ich schreiben und veröffentlichen wollte, nachdem ich Take That 1995 verlassen habe“, schilderte der der Chartstürmer. „Es war die Blütezeit des Britpop und ein goldenes Zeitalter der britischen Musik. Ich habe mit einigen meiner Helden an diesem Album gearbeitet; es ist roh, es gibt mehr Gitarren, und es ist ein Album, das noch fröhlicher und hymnischer ist als sonst.“

Robbie sei „unglaublich stolz“ auf sein neues Werk. „Ich kann es auch kaum erwarten, ein oder zwei Songs daraus auf meiner kommenden ‚Britpop‘-Tour zu spielen“, kündigte er an.