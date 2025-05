Stars Robert De Niro: Er spricht über Tochter Airyn De Niros neue Identität als Transfrau

Robert De Niro speaks onstage at The 2023 Gotham Awards at Cipriani Wall Street Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 11:00 Uhr

Robert De Niro versteht nicht, was daran „so besonders ist“, dass sich sein Kind als transgender geoutet hat.

Airyn De Niro, deren Mutter die Schauspielerin Toukie Smith ist, hat vor Kurzem offen über ihre neue Identität als Transgender-Frau gesprochen.

Und jetzt hat der 81-jährige Robert betont, dass er „alle seine Kinder lieben“ würde, ganz egal, was passiert. Der Darsteller erklärte in einem Gespräch mit ‚PEOPLE‘: „Ich habe Aaron als meinen Sohn geliebt und unterstützt und jetzt liebe und unterstütze ich Airyn als meine Tochter. Ich weiß nicht, was daran so besonders ist, ich liebe alle meine Kinder.“ Der ‚Der Pate – Teil II‘-Schauspieler ist zudem der Vater der Kinder Drena (57) und Raphael (48), die er mit seiner ersten Frau Diahnne Abbott hat. De Niro hat auch Julian (29) mit Ex-Freundin Toukie, sowie Elliot (26) und Helen (13), die er mit Ex-Frau Grace Hightower hat. Im April 2023 hießen der Star und seine Freundin Tiffany Chen ihre Tochter Gia auf der Welt willkommen. Die 29-jährige Airyn beschrieb zuvor ihren Wunsch, so „gesehen zu werden“, wie sie wirklich ist, und erzählte in einem Interview mit ‚them.us‘: „Es gibt einen Unterschied zwischen sichtbar sein und gesehen werden. Ich war sichtbar. Ich glaube nicht, dass ich schon gesehen wurde.“