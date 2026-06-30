Film Robert Eggers lobt Cast von ‚Werwulf‘

Robert Eggers - The Lighthouse premiere - Oct 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 14:00 Uhr

Robert Eggers zeigt sich begeistert von Aaron Taylor-Johnson und dessen Leistung in seinem neuen Film ‚Werwulf‘.

Der Regisseur beschreibt die Darstellung des verfluchten Bauern als „erschütternd“ und sagt, er sei „super stolz“ auf den Schauspieler.

Taylor-Johnson habe die Rolle vor allem wegen seines körperlichen Ausdrucks so überzeugend ausgefüllt, erklärt Eggers gegenüber dem Magazin ‚Empire‘. Er fügte hinzu: „Seine Performance ist wirklich erschütternd. Ich bin super stolz auf das, was Aaron gemacht hat. Das ist wirklich außergewöhnlich.“ Sein Hintergrund im Tanz habe ihm geholfen, die intensive Körperarbeit der Figur umzusetzen. Gemeinsam mit der Bewegungskünstlerin Marie-Gabrielle Rotie habe er eine Performance geschaffen, die sowohl Kraft als auch Verletzlichkeit zeige. Genau diese Mischung aus Schmerz, Pathos und klassischer Männlichkeit habe Eggers besonders beeindruckt.

Auch Lily-Rose Depp, die erneut mit Eggers zusammenarbeitet, wird gelobt. In ‚Nosferatu‘ und nun auch in ‚Werwulf‘ übernehme sie jeweils sehr unterschiedliche Rollen. In dem neuen Film spiele sie die Frau des Bauern und bilde das emotionale Herz der Geschichte. Diese Figur sei sehr bodenständig und ganz anders als ihre vorherigen Rollen, was sie jedoch mit großer Hingabe angenommen habe.

Eggers beschreibt die Arbeit an dem Film insgesamt als kreativ, aber auch herausfordernd. Die Suche nach den passenden Gesichtern sei besonders schwierig gewesen, da er sehr charakterstarke und ungewöhnliche Typen gesucht habe. Die Welt des Films solle dabei an mittelalterliche Gemälde erinnern und möglichst authentisch wirken.

‚Werwulf‘ spielt im 13. Jahrhundert in England und erzählt die Geschichte eines abgelegenen Dorfes, das von einer mystischen, blutrünstigen Kreatur bedroht wird. Eggers beschreibt den Film als düsteren, langsamen Horror, der seine volle Wirkung nur im Kino entfalten könne. Der Kinostart ist für Dezember geplant.