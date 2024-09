Film Robert Englund: Rückkehr für einen animierten ‚Nightmare – Mörderische Träume‘-Film

Bang Showbiz | 30.09.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller möchte für einen Animationsfilm zur Filmreihe zurückkehren.

Robert Englund möchte für einen Animationsfilm zur ‚Nightmare – Mörderische Träume‘-Filmreihe zurückkehren.

Der 77-jährige Schauspieler spielte die Rolle des gefürchteten Freddy Krueger in der Horror-Reihe vom Original von 1984 bis zum ‚Freddy vs. Jason‘-Spin-off von 2003, hat jetzt aber verraten, dass er seinen Part als furchteinflößender Killer gerne in einem Animationsfilm wiederholen würde.

Als ‚ComicBook.com‘ Englund die Idee vorschlug, erzählte der Star: „Lass es uns versuchen. Wir essen zu Mittag! Nein, das ist eine großartige Idee. Also, wissen Sie, Freddy ist in einigen anspruchsvollen Spielen aufgetreten, aber ich denke, dass das eine großartige Idee wäre. Ein netter, düsterer, animierter ‚Nightmare – Mörderische Träume‘-Film.” Robert schlug zudem ein „Retro“-Prequel zu Freddy Krueger vor, das in den 1970er-Jahren spielt: „Ich würde fast gerne ein Prequel zu ‚Nightmare – Mörderische Träume‘ sehen, in dem wir sehen, wie Freddy ins Gefängnis kommt, vor Gericht, es gibt ein Gerichtsdrama, und er kommt dann aber davon. Die Anwälte könnten echt interessante Charaktere sein. Sie könnten richtig schmierige, wie heißt das noch mal, auf Unfallmandate erpichte Anwälte sein? Und man könnte ein paar gute Charakterdarsteller für die Rollen der Anwälte engagieren. Freddy kommt davon, er prahlt auf den Stufen des Gerichtsgebäudes. Er ist noch nicht Freddy, er ist noch nicht verbrannt, er ist, wer auch immer diese Person ist.”