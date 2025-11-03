Stars Robert Pattinson äußert sich zu Jennifer Lawrences Essen aus dem Müll

Jennifer Lawrence and Robert Pattinson - AVALON - New York - Nov - 2025 - Die My Love premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 18:02 Uhr

Robert Pattinson hat es genossen, Essen aus Jennifer Lawrences Müll zu essen.

Der 39-jährige Schauspieler besuchte das Haus der 35-jährigen Schauspielerin, als diese gerade einen Mädelsabend veranstaltete. Als er ankam und Jennifer nach etwas zu essen fragte, holte sie Essensreste aus dem Müll und servierte sie Robert. Nun hat der ‚Die My Love‘-Darsteller auf die skurrile Anekdote seiner Filmpartnerin Jennifer reagiert, die diese in der ‚The Graham Norton Show‘ am 17. Oktober enthüllt hatte.

„Ich fand es köstlich. Sie muss wirklich eine sehr nette Müllauswahl haben“, sagte Robert gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. Jennifer hatte sich in der ‚The Graham Norton Show‘ an den Moment erinnert, als sie ihm das Essen aus dem Müll gab: „Er war so: ‚Hey, ich habe gerade etwas gedreht, nur einen Block von dir entfernt.‘ Und ich war so: ‚Oh mein Gott!‘ Denn Rob ist eines von den Mädels. Er will tratschen. Er ist einfach eine von uns. Also sagte ich: ‚Komm rüber!'“ Bei ihr zu Hause ging Robert zunächst ins Bad, und währenddessen holte Jennifer Essen aus ihrem Mülleimer wieder heraus. „Und als er fertig war, sagte er: ‚Ich habe immer noch Hunger. Gibt es noch mehr?‘ Ich meinte: ‚Nun, ja, aber es ist im Müll.‘ Und er sagte: ‚Oh, das macht mir nichts aus.‘ Dann holte er es einfach aus dem Müll und aß weiter.“

Jennifer und Robert spielen in der schwarzen Tragikomödie ‚Die My Love‘ mit. Die Handlung folgt Grace (Jennifer), einer jungen Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes an Depressionen und Psychosen leidet. Robert spielt Graces Partner Jackson.