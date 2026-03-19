Stars Robert Pattinson deutet heimliche Hochzeit mit Suki Waterhouse an

Suki Waterhouse and Robert Pattinson attend Veuve Clicquot Polo Classic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 09:00 Uhr

Der 'Twilight'-Star heizt Gerüchte um eine mögliche Hochzeit mit seiner Partnerin an.

Robert Pattinson scheint angedeutet zu haben, dass er Suki Waterhouse heimlich geheiratet hat.

Der 39-jährige Schauspieler machte eine kryptische Bemerkung über seine Beziehung mit dem Model, als er gemeinsam mit Zendaya bei der Premiere ihres neuen Liebesfilms ‚Das Drama – Noch mal auf Anfang‘ auftrat.

Er und Zendaya wurden gefragt, welches das größte Geheimnis sei, das sie je bewahrt hätten. Robert, der das Event zusammen mit Suki besuchte, sagte vor dem Hintergrund neuer Gerüchte über eine mögliche heimliche Hochzeit: „Es ist dasselbe wie deins.“ Zendaya – um die ebenfalls Gerüchte kursieren, sie habe ihren Partner Tom Holland heimlich geheiratet – antwortete auf die Frage nach ihrem größten Geheimnis: „Mir fällt nichts ein.“

Robert und Suki wurden erstmals im Juli 2018 miteinander in Verbindung gebracht und haben sich laut einem ‚People‘-Insider im Dezember 2023 verlobt. Im März 2024 bekamen sie ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter. Die Gerüchte über ihren Beziehungsstatus verstärkten sich im Januar 2025, als Sharon Stone Robert während des American Heart Association Red Dress Collection Concerts als Sukis „Ehemann“ bezeichnete.

Suki äußerte sich damals nicht öffentlich zu diesem Kommentar. Zuvor verriet ein Insider gegenüber ‚People‘: „Sie wollen beide heiraten. Es ist ihnen wichtig.“ Die ‚Daisy Jones and The Six‘-Darstellerin machte ihre Schwangerschaft Ende 2023 öffentlich. Die gemeinsame Tochter wurde im März 2024 geboren und feierte kürzlich ihren zweiten Geburtstag.

Roberts neuer Film ‚Das Drama – Noch mal auf Anfang‘, produziert von A24, soll am 2. April in die Kinos kommen. International bekannt wurde der Brite durch seine Rolle als Edward Cullen in der ‚Twilight‘-Saga. Nach dem Erfolg der Vampirreihe wandte er sich verstärkt dem Independent-Kino zu und erhielt viel Kritikerlob für Filme wie ‚Good Time‘ und ‚Der Leuchtturm‘.

Später kehrte er zu großen Blockbuster-Produktionen zurück und spielte Bruce Wayne in ‚The Batman‘. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitete Robert mit zahlreichen Regisseuren unterschiedlicher Genres zusammen und baute sich einen Ruf dafür auf, Mainstream-Erfolg mit experimentelleren Independent-Projekten zu verbinden.