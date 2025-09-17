Film Robert Redford wollte ‚The Candidate‘-Fortsetzung

Robert Redford attends ' The Prince Albert II of Monaco Foundation's 2021 award ceremony - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 18:00 Uhr

Robert Redford wollte eine Fortsetzung von ‚The Candidate‘ drehen.

Der Hollywood-Star, der am Dienstag (16. September) im Alter von 89 Jahren verstarb, spielte Bill McKay in der politischen Satire von 1972. Rod Lurie, der 2001 seinen Film ‚The Last Castle‘ inszenierte, verriet jetzt, dass sie viele Jahre lang über Ideen für einen Nachfolgefilm diskutierten. Doch obwohl Redford Luries Idee für die Fortsetzung mochte, begann er letztlich nie, das Drehbuch zu schreiben.

„Eine seiner Hoffnungen war, diese Geschichte von Bill McKay fortzusetzen“, sagte der ‚Rufmord – Jenseits der Moral‘-Filmemacher nun gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. „Er ist ein berüchtigter Entwickler und arbeitet endlos an Drehbüchern. Also war es in der Diskussionsphase und hauptsächlich fragten wir uns: ‚Was sollte es werden?'“ Die beiden Schauspieler, die sie sich für das Projekt vorstellen konnten, seien Denzel Washington und George Clooney gewesen. Redfords Figur wäre zu dieser Zeit ein Ex-Präsident gewesen, der einen neuen Kandidaten berät. Lurie fügte hinzu: „Wir haben einfach so viele Stunden damit verbracht, es zu diskutieren und was er machen wollte, was er nicht machen wollte. Und dann tauschten wir Briefe aus [nachdem die Produktion von ‚Last Castle‘ beendet war]. Es kam einfach nie zustande.“

Schließlich wandte sich Redford an Larry Gelbart, um ein mögliches Sequel zu schreiben, obwohl er „gegen Fortsetzungen“ war, doch das Projekt kam nie zustande. Der Schauspieler sagte 2003, er habe das Gefühl, die Zeit sei reif, um die amerikanische Politik erneut zu verspotten. Er sagte damals: „Die Wahrheit ist so schrecklich, aber auf ihre eigene furchtbare Art ist sie unterhaltsam.“ Lurie ist heute dankbar, überhaupt mit dem Gründer des Sundance Film Festivals zusammengearbeitet zu haben und mit ihm über den „besten Film aller Zeiten“ sprechen zu können. Er sagte: „Er spielte in dem besten Film aller Zeiten mit – das ist meine persönliche Meinung – nämlich in ‚All the President’s Men‘. Als ich mit ihm am Set von ‚The Last Castle‘ war, haben wir dreimal pro Woche zusammen zu Abend gegessen, und wir haben es nie geschafft, uns beim Reden über ‚All the President’s Men‘ zu erschöpfen.“