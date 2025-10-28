Musik Robert Smith arbeitet mit The Twilight Sad an neuem Song

Robert Smith - December 2022 - Avalon - The Cure BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 14:00 Uhr

Robert Smith arbeitet mit The Twilight Sad an neuem Song 'Waiting For The Phone Call'.

Robert Smith hat sich mit der Rockband The Twilight Sad für die neue gemeinsame Single ‚Waiting For The Phone Call‘ zusammengetan.

Das schottische Duo – inzwischen bestehend aus James Graham und Andy MacFarlane – stand bereits mehrfach mit Smiths Band The Cure auf der Bühne. Schon 2015 hatte der ‚Just Like Heaven‘-Sänger ihren Song ‚There’s A Girl In The Corner‘ gecovert. Der neue, intensive Song half Frontmann James Graham, mit dem Verlust des „wichtigsten Menschen“ in seinem Leben umzugehen. Er erklärte: „‚Waiting For The Phone Call‘ handelt von Trauer, Liebe und psychischer Krankheit. Diese Dinge haben mein Leben übernommen und ich bin krank geworden. Ich habe die für mich wichtigste Person auf eine der grausamsten Arten verloren. Ich habe das Schreiben schon immer als Methode genutzt, um meine Emotionen zu verarbeiten und mit ihnen zurechtzukommen.“ Musik zu schreiben sei für Graham besonders in den letzten sieben Jahren sowohl eine Flucht als auch eine Möglichkeit gewesen, das Leben zu verarbeiten und zu verstehen.

Gitarrist Andy MacFarlane erinnerte sich gegenüber ‚The Guardian‘ daran, wie es überhaupt dazu kam, dass Robert Smith damals einen ihrer Songs coverte: „Es war zwar eine ziemlich gewagte Idee, aber ich dachte mir, ich frage Robert einfach, ob er Lust hätte, einen unserer Songs zu covern, als Double-A-Seite. Ich konnte es kaum glauben, als er antwortete, dass er ‚There’s A Girl In The Corner‘ gerne covern würde.“ Es besteht derweil durchaus die Chance, dass Robert Smith den neuen Song live mit The Twilight Sad performen wird, denn die Band plant für 2026 eine große UK- und Europa-Headliner-Tournee.