Musik Robyn veröffentlicht diese Woche ihren neuen Song ‚Dopamine‘

Robyn - Robyn live Roskilde Festival 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 18:00 Uhr

Robyn veröffentlicht diese Woche ihren neuen Song 'Dopamine'.

Robyn wird am Mittwoch (12. November) ihre erste neue Musik seit sieben Jahren veröffentlichen.

Die 46-jährige schwedische Sängerin bringt die Single ‚Dopamine‘ heraus, die ihr erstes neues Material seit ihrem 2018 erschienenen Album ‚Honey‘ darstellt. Auf Instagram postete die Musikikone eine bearbeitete Nahaufnahme eines Auges und schrieb dazu: „Dopamine. November 12.“ Die Ankündigung der Single folgt auf Berichte, dass Robyn 2026 ein komplettes Album mit dem Titel ‚Sexistential‘ veröffentlichen wird. Ein Brancheninsider verriet dazu der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Robyn hat jahrelang an dieser Musik gearbeitet und sich stark von vielen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern inspirieren lassen. Sie hat mit sehr coolen Leuten zusammengearbeitet und es wird alles darangesetzt, dass dies ihre größte Platte seit Jahrzehnten wird.“

Dem Bericht zufolge wird die ‚Dancing On My Own‘-Interpretin ihren typischen gefühlvollen Synth-Pop-Sound mit einer neuen kreativen Energie verbinden. Beeinflusst war Robyn dabei vor allem von ihren jüngsten Kollaborationen und Live-Gigs, denn in den letzten Monaten hatte sie mehrere überraschende Bühnenauftritte, unter anderem gemeinsam mit Charli XCX und Gracie Abrams.

Seit ihren Anfängen als Teenager in den 1990er Jahren hat Robyn sich eine treue internationale Fangemeinde aufgebaut – dank ihrer einzigartigen Mischung aus elektronischer Musik, Tanzrhythmen und emotionaler Tiefe. Geboren als Robin Miriam Carlsson, veröffentlichte sie ihr Debütalbum ‚Robyn Is Here‘ 1995 im Alter von 16 Jahren und feierte früh Erfolge mit den Singles ‚Do You Know (What It Takes)‘ und ‚Show Me Love‘. Nachdem sie sich Anfang der 2000er Jahre von ihrem Label trennte, um mehr kreative Kontrolle zu erlangen, gründete sie ihr eigenes Label ‚Konichiwa Records‘ und veröffentlichte 2005 das selbstbetitelte Album ‚Robyn‘ – ein Werk, das ihre Karriere neu definierte und Hits wie ‚With Every Heartbeat‘ und ‚Be Mine!‘ hervorbrachte.