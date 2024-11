Stars Rod Stewart: Er will wegen Schlaglöchern sein Auto verkaufen

Rod Stewart and his sports cars - Instagram Nov 14 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 16:00 Uhr

Sir Rod Stewart überlegt, seine „fünf schönen Sportwagen“ aufzugeben, weil Großbritannien mit Schlaglöchern übersät sei.

Der 79-jährige Musikstar hat sich lautstark über den Zustand der Straßen des Landes beschwert und sogar seine Schaufel herausgeholt und sie selbst repariert. Er ist enttäuscht, dass er ernsthaft darüber nachdenken muss, seine geliebten Motoren zu verkaufen.

Neben einem Schnappschuss, auf dem er vor seiner Ferrari- und Porsche-Sammlung steht, schrieb er auf Instagram: „Ich bin extrem glücklich und ewig dankbar, Besitzer dieser fünf wunderschönen Hybrid-Sportwagen zu sein, die meiner Meinung nach wahre ‚Kunstwerke‘ sind. Leider muss ich wegen der Schlaglöcher auf unseren Straßen möglicherweise neue Besitzer für sie finden. Ich fahre diese ikonischen italienischen Autos seit den siebziger Jahren, und ich liebe und verehre sie absolut.“

Der ‚Sailing‘-Hitmacher warnte am Ende des Posts auch seine Kritiker, dass er ihre Kommentare nicht lesen werde. Er verabschiedete sich mit den Worten: „Dieser Beitrag ist für meine Fans – danke, denn ihr seid der einzige Grund, warum ich sie besitze. Und an all die Hater… Macht euch nicht die Mühe; Ich habe die Kommentare nie gelesen.“

Schon im Jahr 2022 geriet der Star mit dem Essex County Council wegen des Zustands der örtlichen Straßen aneinander. Rod hatte zuvor darüber gestöhnt, dass Schlaglöcher seinen Ferrari beschädigten – und der Gemeinderat stimmte daraufhin zu, den Belag zu erneuern. Ein Insider sagte damals der Zeitung ‚The Sun‘: „Es scheint, dass seine Publicity den Stadtrat endlich beschämt hat, die Straße zu reparieren. Sir Rod wird absolut begeistert sein. Gut für ihn.“