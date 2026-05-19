Musik Sir Rod Stewart denkt über Ende seiner Tournee-Karriere nach

Sir Rod Stewart - Getty - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 11:00 Uhr

Sir Rod Stewart hat angedeutet, dass er bereit ist, sich aus dem Tournee-Geschäft zurückzuziehen.

Der 81-jährige Sänger tritt seit 2024 im Rahmen seiner ‚One Last Time‘-Konzertreihe auf, darunter auch beim ‚Legends‘-Auftritt beim letztjährigen Glastonbury-Festival. Obwohl für dieses Jahr noch eine Reihe von Auftritten in den USA geplant sind, hat er nun angedeutet, dass er über eine letzte Tournee durch Großbritannien nachdenkt, bevor er seine Tournee-Karriere beendet.

Im Gespräch mit ‚TalkSport‘ sagte er: „Ich gehe nächstes Jahr in Großbritannien auf Tour, trete in der O2 Arena auf, und das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein, denke ich. Ich muss etwas Neues machen, vielleicht öfter in deiner Sendung auftreten.“ Trotz dieser Aussage hat Stewart noch keine Termine für 2027 bekannt gegeben.

Bereits 2024 erklärte der Hitmacher, dass er mit „großen Welttourneen“ fertig sei, sobald er die Konzerte dieses Jahres in Europa und Nordamerika beendet habe – betonte jedoch, dass er nicht vorhabe, sich zur Ruhe zu setzen. Der ‚You Wear It Well‘-Sänger schrieb auf Instagram: „Das wird für mich das Ende der großen Welttourneen sein, aber ich habe keine Lust, mich zur Ruhe zu setzen. Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und kann mit meinen fröhlichen 79 Jahren 100 Meter in 18 Sekunden laufen.“

Der Musiker hat ebenfalls angedeutet, dass er „noch so viel mehr Musik“ machen möchte. Im Gespräch mit ‚AARP The Magazine‘ sagte er: „Es gibt noch so viel mehr Musik, die ich schaffen möchte. Ich habe ein Cover-Album, ein Country-Album und ein Faces-Album in Arbeit. Ich kann einfach nicht aufhören.“