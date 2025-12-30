Film Rohan Campbell möchte ‚für immer‘ Horrorfilme drehen

Rohan Campbell October 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 14:00 Uhr

Rohan Campbell kann sich gut vorstellen, dem Horror-Genre treu zu bleiben.

Der 28-jährige Schauspieler, bekannt aus ‚Halloween Ends‘ und ‚Silent Night, Deadly Night‘, sagte gegenüber SFX, er sei jedes Mal begeistert, wenn ihm ein neues Drehbuch angeboten werde. „Ich finde mich immer wieder in dieser Welt wieder – und ich würde das für immer machen“, erklärte er.

Besonders reizvoll findet Campbell die Arbeit an düsteren Figuren. „Einen Bösewicht zu spielen ist komplexer“, sagte er. Die Herausforderung daran sei für ihn besonders spannend. Außerdem habe er großen Spaß an praktischen Effekten: „Ich liebe Blut-Gags.“ Für ‚Silent Night, Deadly Night‘ habe es eine mehrminütige Axt-Choreografie gegeben, die vermutlich viel Aufmerksamkeit bekommen werde. „Das zu lernen, hat unglaublich Spaß gemacht“, sagte er.

Als Zuschauer bevorzuge Campbell Horror mit Humor. Seine Lieblingsszenen seien jene, bei denen man nicht wisse, ob man lachen oder sich ekeln solle. „Wenn es lustig und gleichzeitig schrecklich ist – das ist mein Ding“, erklärte er. Reine Gewalt ohne erzählerischen Mehrwert sei weniger sein Fall; er räumte aber ein: „Manchmal lasse ich mich trotzdem darauf ein.“