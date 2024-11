In Rekordzeit Roland Kaiser: Seine „Kaisermania“-Shows sind bereits ausverkauft

Bereits seit 2003 tritt Roland Kaiser mit seiner "Kaisermania" jährlich in Dresden auf. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 16:20 Uhr

In einer Rekordzeit von 20 Minuten: Tickets für Roland Kaisers "Kaisermania" im kommenden Jahr sind bereits ausverkauft. Wer den Schlagerstar trotzdem live sehen will, hat viele andere Optionen.

Viele Fans von Roland Kaiser (72) dürften sich heute geärgert haben, weil sie nicht schnell genug waren: Die Tickets für seine Live-Shows im kommenden Jahr wurden heute in Rekordzeit komplett ausverkauft. Das gab der Veranstalter Semmel Concerts am Freitagmittag bekannt. Demnach wurden 48.000 Tickets für die vier Konzerte der "Kaisermania" binnen 20 Minuten nach Vorverkaufsstart am heutigen Vormittag verkauft.

"Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, durch die auch im kommenden Jahr die 'Kaisermania' wieder zu einem absoluten Highlight wird! Denn ohne euch, die Fans, hätten wir keine Show! Ich bin dankbar und glücklich über diesen unglaublichen Zuspruch", wird Roland Kaiser zitiert.

Roland Kaiser spielt 2025 vier Shows in Dresden: Am 25. und 26. Juli sowie am 8. und 9. August können die glücklichen Ticketkäuferinnen und -käufer den Schlagerstar und seine Band live am Elbufer erleben. Die "Kaisermania" findet dort bereits seit 2003 jedes Jahr im Rahmen der Filmnächte am Elbufer statt und ist Roland Kaisers größtes Open-Air-Konzert.

Roland Kaiser spielt 2025 mehrere Konzerte

Diejenigen, die heute Vormittag nicht zu den 48.000 Glückspilzen gehörten, haben dennoch die Chance, Roland Kaiser kommendes Jahr live zu sehen: Der Sänger geht nämlich auch auf Arena- sowie Open-Air-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für einzelne Konzerte im April, Mai, Juni, Juli und August gibt es noch Tickets.