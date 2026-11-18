Film Ron Howard macht Hoffnung auf Fortsetzung von ‚Der Grinch‘ – stellt aber Bedingung

Jim Carrey - How the Grinch Stole Christmas - 2000 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 10:30 Uhr

Ron Howard macht Hoffnung auf Fortsetzung von 'Der Grinch' – stellt aber Bedingung.

Eine Fortsetzung des Weihnachtsklassikers ‚Der Grinch‘ mit Jim Carrey ist offenbar weiterhin möglich.

Regisseur Ron Howard hat nun allerdings klargestellt, dass das Projekt nur dann umgesetzt wird, wenn die Geschichte seinen und Carreys hohen Ansprüchen genügt. Ein fertiges Drehbuch gibt es bislang nicht. Dennoch ist der Filmemacher zuversichtlich, was die bisherigen Ideen betrifft. Im Juni waren Berichte aufgekommen, dass Howard und Carrey erneut gemeinsam an einer Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2000 arbeiten könnten. Das Projekt befindet sich bei Imagine Entertainment in der Entwicklungsphase. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ bremste der 72-jährige Regisseur jedoch allzu große Erwartungen: „Jim und ich werden nur dann weitermachen, wenn wir glauben, ein wirklich großartiges Drehbuch zu haben. Im Moment existiert noch nicht einmal ein fertiges Skript.“

Mit den bisherigen Ansätzen sei er allerdings zufrieden. Das Autorenteam sei hervorragend und die Grundidee begeistere ihn. Besonders wichtig sei ihm, den besonderen Charakter der Vorlage von Dr. Seuss zu bewahren. Dazu gehöre die Mischung aus Humor und Fantasie, die bereits den ersten Film geprägt habe. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Material, mit dem wir arbeiten können. Aber ich möchte nichts versprechen, denn Jim und ich sind uns in einem Punkt vollkommen einig: Wir werden nur dann weitermachen, wenn wir davon überzeugt sind, dass daraus etwas Großartiges werden kann“, betonte Howard.

Beide Künstler möchten offenbar vermeiden, den Erfolg des Originals durch eine schwache Fortsetzung zu gefährden. Howard sei besonders stolz darauf, dass sich der Film über die Jahre zu einem festen Bestandteil vieler Weihnachtstraditionen entwickelt habe. „Wir fühlen uns unglaublich glücklich, denn manchmal braucht es einfach auch etwas Glück, damit ein Film entsteht, der über Jahrzehnte hinweg Bestand hat“, sagte er. Neben der fantasievollen Welt von Dr. Seuss habe vor allem Carreys Darstellung dazu beigetragen. Seine körperliche Komik bezeichnete Howard als außergewöhnlich.

Sollte das Projekt tatsächlich grünes Licht bekommen, möchte der Regisseur seinem Hauptdarsteller die Arbeit am Set zumindest etwas erleichtern. Bei den Dreharbeiten zum ersten Film hatte Carrey unter den aufwendigen Maskenbildnerarbeiten und den Kontaktlinsen gelitten. Die Verwandlung in den grünen Weihnachtshasser sei für ihn teilweise regelrecht beklemmend gewesen. Howard erinnerte sich, dass Carrey zwischen den Aufnahmen sogar in eine Papiertüte atmen musste, weil er Panikattacken bekam. Trotzdem habe der Schauspieler niemals das Tempo gedrosselt. Dank technischer Fortschritte könne man ihm die Verwandlung bei einer möglichen Fortsetzung erleichtern. An der körperlichen Herausforderung soll sich jedoch nichts ändern: „Es wird weiterhin eine Realfilm-Komödie mit viel körperlichem Einsatz sein. Jim ist nach wie vor sehr fit und weiß, dass er das noch schaffen kann. Wenn wir den Film machen, dann mit voller Kraft.“