Stars Ronan Keating spricht unter Tränen über den Tod seines Bruders

Ronan Keating - AVALON - Nov - 2023 - Duesseldorf BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 11:00 Uhr

Ronan Keating hat unter Tränen über den Tod seines Bruders gesprochen.

Der Boyzone-Star und Moderator von ‚The One Show‘ sprach über sein „größtes Bedauern“ und die Opfer, die er während seines Karriereaufstiegs brachte. Diese Aussagen machte er in der neuen BBC-Serie ‚Ronan Keating’s Wild Atlantic‘, in der er über den Verlust seines älteren Bruders Ciaran Keating reflektiert, der im Juli 2023 bei einem Autounfall ums Leben kam, als er mit seiner Frau Annemarie unterwegs war, um ihren Sohn beim Fußballspielen zu sehen. Annemarie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. In der Sendung spricht Ronan mit seinem Neffen Ruairi Keating im Rahmen einer Reise entlang der Westküste Irlands über Trauer, Familie und Erinnerung. Ronan sagte: „Er war mein älterer Bruder, mein ältester Bruder, und er ist mein Held. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut. Ich bin der Band beigetreten und musste sehr schnell erwachsen werden, und ich habe Dinge zwischen uns verpasst. Und dadurch habe ich viel verloren.“

Im Gespräch mit Ruairi über den Verlust verriet Ronan außerdem, dass er seine Gefühle in den letzten zwei Jahren beiseite geschoben habe. Er habe sich nicht wirklich damit auseinandersetzen und den Verlust verarbeiten können. Ruairi erklärte, dass er sich beim Fußballspielen an seinen Vater erinnere: „Ich schaue immer nach oben und denke immer noch, ich könnte ihn dort sehen. Das Schwerste ist auch nach den Spielen. Ich habe früher immer auf mein Handy geschaut. Das Erste, was ich gesehen habe, war der Name meines Vaters. Jetzt auf mein Handy zu schauen und das nicht mehr zu sehen, ist wirklich hart.“

Im Gespräch mit ‚Bella Magazine‘ hatte Ronan zuvor über den Umgang seiner Familie mit dem Verlust gesprochen. Der Sänger hat sich seit dem Tod seines Bruders in Therapie begeben, dennoch glaubt er nicht, dass Trauer jemals ganz verschwindet. „Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich alles schon verarbeitet habe. Aber während wir gereist sind und gesprochen haben, kam es einfach heraus“, erklärte er abschließend.