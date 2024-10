Mordsschwestern, Mord oder Watt? , … TV-Tipps am Freitag Die „Mordsschwestern“ (ZDF) ermitteln nach einer Explosion in Flensburg. In „Mord oder Watt?“ (Das Erste) will ein TV-Kommissar den Tod eines Handwerkers aufklären. Außerdem kämpfen die „Avengers“ in „Age of Ultron“ (ProSieben) gegen einen selbst erschaffenen Feind.