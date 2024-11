Witziges Promo-Video Royales Arschgeweih? Prinz Harry bekommt Invictus-Games-Tattoo

Prinz Harry beweist Humor - und ungewöhnliche Tattoo-Wünsche. (stk/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 21:30 Uhr

Für seine geliebten Invictus Games macht Prinz Harry alles. Sogar ein "Tattoo" lässt er sich stechen, um seinen Wunsch-Interpreten für die kommende Ausgabe zu gewinnen. Das steckt hinter der royalen PR-Aktion.

Im kommenden Februar werden in Vancouver die von Prinz Harry (40) ins Leben gerufenen Invictus Games steigen. Um schon jetzt die Werbetrommel für die Sportveranstaltung zu Ehren Kriegsversehrter zu rühren, hat der Ehemann von Herzogin Meghan (43) nun einen drastischen Schritt gewagt – und sich sein erstes Tattoo stechen lassen! Das jedenfalls suggeriert ein witziger Clip, der über den Instagram-Account des Events veröffentlicht wurde.

Darin findet sich der Royal in einem Tattoo-Studio in New York City ein, um auf einen besonderen Mann zu warten: Jelly Roll (39). Der Country- und Rap-Star aus den USA, dessen Körper zahlreiche auffällige Tattoos zieren, betritt schließlich freudestrahlend den Raum. Er könne es gar nicht fassen, dass ihm die Ehre zuteilwird, dem britischen Prinzen das erste Tattoo verpassen zu dürfen. Offenbar ein schwerwiegendes Missverständnis: "Warum hast du Handschuhe an?", will Harry umgehend wissen. "Na, wir geben dir ein Tattoo über die Invictus Games", klärt ihn der Musiker auf.

"Niemand will deinen Arsch sehen, Harry!"

Schließlich scheinen sich die beiden auf einen Kompromiss zu einigen: Jelly Roll tritt bei den kommenden Invictus Games auf, dafür darf er Prinz Harry eine Tätowierung stechen. "Ich hatte an meinen unteren Rücken oder meinen Arsch gedacht", gibt Harry prompt seinen Wunschbereich für die Tattoo-Premiere auf seinem Körper an. Doch das kommt Jelly Roll nicht in die Tüte: "Niemand will deinen Arsch sehen, Harry!" Für ihn kommt nur der Hals des Briten in Frage. "Lass mich einfach machen", beschwichtigt er den Sohn von König Charles (76), der sich mit seinem Schicksal inzwischen abgefunden zu haben scheint.

"Was steht da?", will Harry nach getaner Tattoo-Arbeit wissen. "Steht da dein Name?" In der Tat ist auf dem Hals des Royals "Ich bin Jelly Roll" zu lesen. "Ist das dein Ernst?", fährt er den Sänger an, der sich umgehend aus dem Staub macht. "Oh Scheiße", ist das letzte, was Harry noch hervorbringen kann, ehe das Video endet.

Sein Schauspieltalent hat Prinz Harry damit einmal mehr unter Beweis gestellt. Denn bei der Aktion handelte es sich natürlich nur um einen kleinen Scherz, um die Invictus Games zu promoten, die nächstes Jahr in Kanada steigen werden – vom 8. bis 16. Februar in Vancouver und Whistler, um genau zu sein. Mit dem unterhaltsamen Clip wurde nun enthüllt, dass Jelly Roll während der Abschluss-Zeremonie der Veranstaltung auftreten wird – und dass Prinz Harry, sollte er sich doch mal für ein Tattoo entscheiden, offenbar zum Arschgeweih tendiert.