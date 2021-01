06.01.2021 16:43 Uhr

RTL nimmt Michael Wendler mit sofortiger Wirkung aus dem Programm

Michael Wendler hat sich bollends verzockt. Nach seinem wüsten KZ"-Post vom Dienstagabend hat RTL reagiert und wird ihn komplett aus der laufenden Staffel der DSDS-Castingshow schneiden.

Der Sender verbreitete dazu am frühen Mittwochabnd folgende Erklärung:

RTL distanziert sich klar und eindeutig von den aktuellen Äußerungen Michael Wendlers, in denen er die gestern festgelegten Lockdown-Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben inmitten der Corona-Pandemie nun in national-sozialistischen Kontext setzt. „Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren.“ so Jörg Graf, Geschäftsführer des Senders RTL.

Michael Wendler wird somit nach Beendigung der Zusammenarbeit im vergangenen Herbst auch aus allen bereits fertig produzierten Folgen der Castingshow DSDS geschnitten.

Die Castings der Musikshow „Deutschland sucht den Superstar“, bei der Michael Wendler Jury-Mitglied war, wurden im Sommer vergangenen Jahres aufgezeichnet. Gestern wurde die erste Folge ausgestrahlt. Nach Verbreiten von Verschwörungstheorien bezogen auf Corona wurde die Zusammenarbeit zwischen Michael Wendler und RTL bereits im Herbst 2020 beendet. Der Sender hatte sich bereits damals klar von den Äußerungen des Sängers distanziert, aber zunächst entschieden, die zum damaligen Zeitpunkt bereits aufgezeichneten Folgen auszustrahlen. Mit den gestrigen neuen Äußerungen ist klar: RTL wird Michael Wendler komplett aus der Sendung schneiden, selbst wenn dabei für die Zuschauer sichtbare, dramaturgische Lücken entstehen.